Amazon autorise les groupes anti-LGBT à collecter des fonds sur son site

Centre de distribution d’Amazon Dunfermline en Écosse. (Ken Jack / )

Plus de 40 groupes qui s’opposent avec véhémence aux droits des LGBT + collectent des fonds sur Amazon, malgré les promesses du géant du shopping en ligne de soutenir l’égalité.

Une enquête par openDemocracy a constaté que la plate-forme américaine AmazonSmile – qui permet aux clients d’Amazon de faire des dons à des associations caritatives lors de leurs achats en ligne – a hébergé des groupes qui sont intervenus dans des affaires judiciaires opposant le mariage égal, a décrit le COVID-19 comme «la colère de Dieu qui en résulte» et la punition des péchés, y compris ceux de la société «Propension au lesbianisme et à l’homosexualité» et a attaqué les émissions de télévision pour avoir augmenté «l’acceptation sociale de l’homosexualité».

Parmi les groupes anti-LGBT + hébergés sur AmazonSmile figurent Focus on the Family, l’American Family Association et la Billy Graham Evangelistic Association.

Amazon a réalisé des bénéfices records cette année au milieu de la pandémie de coronavirus, avec des bénéfices de 50% en hausse par rapport à l’année dernière. On ne sait pas combien d’argent les groupes ont collecté grâce à AmazonSmile, mais Amazon affirme que le programme a facilité 215 millions de dollars de dons de ce type depuis son lancement en 2013.

Les militants des droits humains appellent maintenant Amazon à éliminer immédiatement les groupes anti-LGBT +.

Evelyne Paradis, directrice exécutive du groupe de défense LGBT + ILGA-Europe, a déclaré openDemocracy: «Les entreprises, si elles prêchent vraiment la parole, ne devraient pas donner leur plate-forme à des organisations qui s’efforcent de limiter les droits des autres.»

C’est bien qu’Amazon ait une diversité de groupes sur sa plate-forme, a-t-elle déclaré, mais «ils ne devraient pas donner d’espace à une organisation. […] qui alimente activement la haine et / ou travaille contre les droits d’autrui ».

Jeff Bezos, PDG d’Amazon, a reçu le prix national de l’égalité 2017 de la campagne des droits de l’homme aux États-Unis. Au Royaume-Uni, Amazon a fièrement annoncé son partenariat avec le programme Diversity Champions de Stonewall pour des environnements de travail inclusifs et a pris des engagements répétés en faveur de l’égalité LGBT +.

«Il est décevant de voir des organisations qui militent contre l’égalité des LGBT sur AmazonSmile», a déclaré Robbie de Santos, directeur associé des campagnes et des communications chez Stonewall. «Nous avons fait part de nos préoccupations à Amazon et continuerons notre travail jusqu’à ce que chaque personne LGBT + soit libre d’être elle-même dans le monde entier.»

Un porte-parole d’Amazon a déclaré: «Les organisations caritatives doivent répondre aux exigences énoncées dans notre accord de participation pour être éligibles à AmazonSmile. Les organisations qui s’engagent, soutiennent, encouragent ou promeuvent l’intolérance, la haine, le terrorisme, la violence, le blanchiment d’argent ou d’autres activités illégales ne sont pas éligibles.

« Si à un moment donné une organisation viole cet accord, son éligibilité sera révoquée. »