Amazon aurait choisi les anneaux de pouvoir sur les retombées du jeune Aragorn et Gimli

Amazon avait une multitude de La le Seigneur des Anneaux projets parmi lesquels choisir, mais a poursuivi Les anneaux de pouvoir des créateurs JD Payne et Patrick McKay. Le couple a récemment révélé comment ils avaient réussi à décrocher le concert chez Amazon, et ce n’était pas une tâche facile.

Amazon a payé 250 millions de dollars pour les droits de télévision mondiaux de JRR Tolkien Le Seigneur des Anneaux en 2017. Et l’accord a été conclu avant qu’un projet ne soit éclairé ou qu’un talent créatif ne soit embauché. Cela contrastait fortement avec les normes de l’industrie et constituait un risque important, compte tenu des coûts impliqués, mais ce n’était pas un problème pour le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, qui a personnellement supervisé les négociations. Bezos est apparemment un grand fan du le Seigneur des Anneauxs.

Amazon a commencé à entendre des pitchs et à rechercher des écrivains peu de temps après, et un an plus tard, le duo de scénaristes JD Payne et Patrick McKay a été embauché pour développer la série. Payne et McKay n’avaient pas beaucoup de titres à leur actif et n’avaient écrit que des scénarios non produits à l’époque, y compris une version antérieure de 2016. Star Trek au-delà. Mais l’arc multi-saisons et la vision originale de la paire ont impressionné le studio. Amazon a choisi Les anneaux de pouvoir à propos d’un jeune Aragorn et d’une série dérivée de Gimli, Payne a déclaré à Total Film :

« Lorsque nous nous sommes présentés pour la première fois, on nous a dit qu’il y avait littéralement des dizaines d’autres personnes qui jetaient également leur chapeau dans le ring, et tout le monde arrivait avec des choses différentes. Amazon a acheté les droits de la trilogie, les annexes, et Le Hobbit. Ils ont dit que le champ était grand ouvert – n’importe quelle histoire dans ce matériel, vous pouviez le dire. Donc, vous aviez des gens qui présentaient l’émission Young Aragon, ou le spin-off de Gimli, ou d’autres types de choses.

Payne mentionne qu’Amazon a les droits sur la trilogie et Le Hobbit ainsi, en plus des annexes, qui Les anneaux de pouvoir s’en inspire. Ces informations contredisent les rapports antérieurs selon lesquels Amazon n’a que l’autorisation d’adapter le le Seigneur des Anneaux annexes. Cela pourrait être un lapsus, ou peut-être qu’Amazon est en possession de plus le Seigneur des Anneaux matériel qu’il est prêt à divulguer.





