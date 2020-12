Amazon augmente les prix sur Prime Now: il n’enverra gratuitement que dans deux heures pour les commandes supérieures à 50 euros

Le service Prime Now d’Amazon est très populaire pour l’expédition de produits en aussi peu que deux heures. Les abonnés d’Amazon Prime qui bénéficient de cette option ont néanmoins commencé à recevoir un message indiquant le nouvelles conditions de service.

Dans les nouvelles conditions de Prime Now, A partir du 8 janvier 2021, pour que cet envoi soit gratuit, la commande doit être d’au moins 50 euros, alors que jusqu’à présent, il a été d’au moins 40 euros. La commande minimum doit être de 15 euros (auparavant, elle était de 10), et le coût des frais uniques pour les commandes comprises entre 15 et 49,99 euros sera de 3,90 euros (auparavant il était de 2,90).

Achats plus chers ou envois plus chers

Le succès et la popularité de ce service sont remarquables, et il semble qu’Amazon veuille profiter de la situation et forcer les clients à acheter plus ou à supposer que s’ils veulent faire beaucoup de «petits achats» devra supporter le coût de la logistique.

Avant (jusqu’au 8 janvier 2021) Après (au 8 janvier 2021) Montant minimum de la commande pour une livraison rapide gratuite 40 euros 50 euros Montant minimum de la commande Prime Now 10 euros 15 euros Frais d’expédition rapide uniques 2,90 euros (commandes entre 10 et 39,99 euros) 3,90 euros (commandes entre 15 et 49,99 euros)

Les nouvelles conditions Ils entreront en vigueur le 8 janvier 2021, et comme on dit, le montant minimum de la commande envoyée gratuitement et les frais de port changent si nous n’atteignons pas ce minimum.

Amazon Prime Now vous permet de commandes de produits alimentaires ou de produits de base Par le biais de certaines entreprises associées qui dépendent de la localité dans laquelle le service est offert.

Prime Now est actuellement disponible sur le Communauté de Madrid, Barcelone, Séville, Bilbao, Alicante, Malaga et Valence. Les livraisons fonctionnent du lundi au dimanche de 8h00 à 12h00 à Madrid, Barcelone et ses environs, par exemple, bien que ces heures varient en fonction de la disponibilité en jours et en heures dans d’autres endroits.

Ce n’est pas la première augmentation de prix dans les conditions de Prime Now, un service qui permet d’accéder à cette expédition urgente de certains produits et qui semble Amazon veut s’équilibrer pour faire face à l’immense demande cela se produit, surtout dans cette nouvelle situation où nous passons plus de temps à la maison que jamais et faisons plus d’achats en ligne.

Plus d’informations | Amazon Prime maintenant