Amazon acquiert MGM pour 8,45 milliards de dollars

Dans un effort pour renforcer leur Prime vidéo un service, Amazone a annoncé avoir acquis l’un des studios de cinéma les plus légendaires du cinéma, MGM, au rythme de 8,45 milliards de dollars. Plus de détails dans…

Depuis sa fondation en 1924, Métro-Goldwyn-Mayer a été le studio responsable de fonctionnalités cinématographiques emblématiques telles que, Raging Bull, Rocky, Creed, la panthère rose, Thelma et Louise, et James Bond, Juste pour en nommer quelques-uns. Maintenant, ces propriétés bien-aimées se dirigeront vers une nouvelle maison, car Amazone a acheté MGM pour 8,45 milliards de dollars.

C’est le deuxième achat en importance Amazone a fait dans son histoire remarquable, le premier étant le prix de 13,7 milliards de dollars pour Aliments entiers, en 2017. Cependant, pour une entreprise comme Amazon, 8,45 € est un petit prix à payer pour la tonne métrique de contenu acquis. MGM possède un catalogue de plus de 4 000 films, 17 000 émissions de télévision et des propriétés bien connues de la télévision et du cinéma qui feront toutes partie d’Amazon Prime Video.

«La véritable valeur financière de cet accord est le trésor de [intellectual property] dans le catalogue complet que nous prévoyons de réinventer et de développer avec la talentueuse équipe de MGM, » Mike Hopkins, vice-président principal de Prime Video et d’Amazon Studios, «C’est très excitant et offre de nombreuses opportunités de narration de haute qualité.»

L’achat, bien que lucratif pour les deux parties, est une surprise pour la plupart, comme le croient d’autres prétendants. Amazone surpayé pour le studio. C’est selon Variety qui dit que d’autres entreprises en lice pour MGM ont évalué le studio entre 5 et 6 milliards de dollars. Ces entreprises citent que cela est en partie dû au fait que la franchise James Bond est partiellement détenue par Eon Productions qui approuve tout, du marketing au casting en passant par la distribution. Ce qui pourrait causer des problèmes à Amazon s’ils souhaitent présenter le prochain film de Bond, No Time to Die, sur leur plate-forme de streaming.

Malgré tous les examens minutieux et les problèmes de production potentiels, les avantages de cette acquisition l’emportent largement sur les risques. Dans ce qui est devenu une course aux armements de propriété intellectuelle, avec la récente WarnerMedia / Découverte fusion en plus de la Disney / Renard acquisition, Amazoneachat de MGM leur permet de rester dans la course du divertissement.

Avec des propriétés telles que «James Bond», «12 Angry Men», «Basic Instinct», «Creed» et «Rocky», «Legally Blonde», «Moonstruck», «Poltergeist», «Raging Bull», «Robocop», « Silence of the Lambs »,« Stargate »,« Thelma & Louise »,« Tomb Raider »,« The Magnificent Seven »,« The Pink Panther »,« The Thomas Crown Affair », y compris les émissions de télévision« Fargo »,« The Handmaid’s Tale »et« Vikings »., Amazone a maintenant encore plus de puissance de feu pour garder les téléspectateurs à l’écoute Vidéo Amazon Prime.

On ne sait pas quand l’accord sera conclu. Cependant, on suppose que ce sera à un moment donné 2021. MGM continuera à fonctionner, mais sous le Amazone parapluie, une fois l’acquisition terminée.