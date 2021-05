Amazon achète MGM pour 8,45 milliards de dollars

Eh bien, c’est arrivé, Amazon a fusionné avec MGM dans un accord qui a vu la société payer 8,45 milliards de dollars pour le studio en difficulté, leur donnant les droits sur plusieurs franchises emblématiques, notamment Rocheux et James Bond. Les pourparlers se sont intensifiés entre Amazon et Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. au cours des dernières semaines, qui ont abouti à un accord d’un milliard de dollars, ce qui signifie que 007 tombera désormais sous l’égide d’Amazon.

« Amazon contribuera à préserver l’héritage et le catalogue de films de MGM, et offrira aux clients un meilleur accès à ces œuvres existantes. Grâce à cette acquisition, Amazon permettrait à MGM de continuer à faire ce qu’elle fait de mieux: une excellente narration », a fondé la société Jeff Bezos. mentionné.

« MGM dispose d’un vaste catalogue de plus de 4 000 films-12 Hommes en colère, Instinct primaire, Credo, James Bond, La revanche d’une blonde, Rêveur, Esprit frappeur, Taureau furieux, Robocop, Rocheux, Le silence des agneaux, Stargate, Thelma et Louise, Tomb Raider, Les sept magnifiques, La panthère Rose, L’affaire Thomas Crown, et de nombreuses autres icônes, ainsi que 17000 émissions de télévision, y compris Fargo, Le conte de la servante, et Vikings-qui ont collectivement remporté plus de 180 Oscars et 100 Emmys « , a déclaré Mike Hopkins, vice-président senior de Prime Video et d’Amazon Studios. » La vraie valeur financière de cet accord est le trésor de la propriété intellectuelle dans le catalogue détaillé que nous prévoyons de réinventez et développez avec l’équipe talentueuse de MGM. «

« Ce fut un honneur d’avoir participé à l’incroyable transformation de Metro Goldwyn Mayer. Pour arriver ici, il a fallu des personnes immensément talentueuses avec une vraie croyance en une vision. Au nom du conseil d’administration, je tiens à remercier l’équipe de MGM qui nous ont aidés à arriver à ce jour historique », a déclaré Kevin Ulrich, président du conseil d’administration de MGM. «Je suis très fier que le Lion de MGM, qui évoque depuis longtemps l’âge d’or d’Hollywood, continue son histoire, et l’idée née de la création d’United Artists se perpétue de la manière que les fondateurs voulaient à l’origine, animée par le talent et leur vision. L’opportunité d’aligner la riche histoire de MGM avec Amazon est une combinaison inspirante. «

Des rumeurs selon lesquelles MGM faisait du shopping circulent depuis un certain temps, le studio de cinéma emblématique rencontrant des difficultés financières depuis des années. MGM aurait une dette à long terme d’environ 2 milliards de dollars et était évaluée à environ 5,5 milliards de dollars, dette comprise, en décembre dernier. Grâce à la flambée du cours de l’action au cours des derniers jours, atteignant 150 dollars plus tôt cette semaine, Amazon a dû payer un joli centime pour les droits de l’impressionnante bibliothèque de MGM, qui sera probablement utilisée pour booster sa plate-forme de streaming, Amazon Prime.

MGM a encore plusieurs grandes sorties à l’horizon, y compris la longue et tant attendue sortie Bond Pas le temps de mourir. Réalisé par Cary Joji Fukunaga à partir d’un scénario de Neal Purvis, Robert Wade, Fukunaga et Phoebe Waller-Bridge, et mettant en vedette la dernière sortie de Daniel Craig en tant qu’espion emblématique, Pas le temps de mourir reprend cinq ans après la capture d’Ernst Stavro Blofeld, James Bond ayant maintenant quitté le service actif. Il est approché par Felix Leiter, son ami, et un officier de la CIA, qui fait appel à son aide dans la recherche de Valdo Obruchev, un scientifique disparu. Lorsqu’il devient évident qu’Obruchev a été enlevé, James Bond doit affronter un danger que le monde n’a jamais vu auparavant.

No Time to Die devait initialement sortir en novembre 2019, mais après plusieurs revers dans les coulisses, le film a ensuite été déplacé en février 2020. Après avoir été retardé encore et encore dans un jeu répétitif de remaniement des dates de sortie, Pas le temps de mourir La sortie est désormais prévue le 30 septembre 2021 au Royaume-Uni et le 8 octobre 2021 aux États-Unis. Cela nous vient grâce à Deadline.

