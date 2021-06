Amazon abandonne son défi de « retourner à une culture centrée sur le bureau » et permettra à ses employés de télétravailler deux jours par semaine

La pandémie de Covid 19 a contraint de nombreuses entreprises à permettre à tous leurs salariés de travailler à domicile tous les jours de la semaine, toutes les semaines du mois, notamment en raison des confinements qui ont été imposés dans de nombreux pays.

Au fil des mois et de la généralisation des vaccins, de nombreuses entreprises planifier comment votre politique du travail sera et si oui ou non vous allez retourner au bureau ou pendant combien de jours vous serez autorisé à travailler à domicile.

Bien qu’Amazon ait annoncé en mars que son objectif était de « retourner à une culture centrée sur le bureau » et qu’en fait, il s’attendait à ce que « la majorité » des employés retournent au bureau d’ici la fin de cette année, la vérité est qu’il a maintenant annoncé que permettez à vos employés plus de flexibilité.

10 ans de TÉLÉTRAVAIL_ le MEILLEUR, le PIRE et les ASTUCES

A deux jours de chez moi

De cette façon, l’entreprise permettra aux employés de l’entreprise de travailler deux jours à domicile. Ça oui, ces deux jours seront convenus par l’équipe de direction.

Dans les cas où vous souhaitez télétravailler plus de jours, vous devrez demander l’autorisation de votre supérieur. Si cela est approuvé cas exceptionnel, le travailleur sera considéré « principalement comme un télétravailleur et vous disposerez d’un espace de travail agile (non dédié) » pour collaborer avec votre équipe.

Pendant ce temps, « pour ceux qui travaillent en dehors du bureau est une option efficace », ils pourront travailler jusqu’à quatre semaines par an entièrement à distance.

A noter que Google mise également sur ce même modèle de travail trois jours par semaine au bureau et de quatre semaines par an pour travailler de n’importe où.

Pas pour tout le monde

Cette mesure il ne sera pas efficace pour les employés occupant des postes qui nécessitent un travail en face à face, « En tant qu’ingénieurs matériels et opérationnels de première ligne. » Ces personnes continueront à travailler dans leurs lieux de travail respectifs.

« Comme toutes les entreprises et organisations du monde, nous gérons chaque étape de cette pandémie pour la première fois, apprenant et évoluant au fur et à mesure », a déclaré Amazon.

Changements futurs possibles

Comme nous l’avons déjà dit, Amazon a modifié sa politique de retour au bureau trois mois seulement après avoir proposé un retour en masse au bureau. Pour cela, n’exclut pas que de nouveaux changements se produiront à l’avenir est sa politique du travail.





« C’est un moment sans précédent. Nous sommes tous en train de déterminer comment le travail continuera d’évoluer et ce qui sera le mieux pour les clients, nos équipes et les employés individuels », avance-t-il.

Que font les autres entreprises technologiques ?

En ce moment, presque toutes les entreprises technologiques revoient leurs politiques du travail. Google, par exemple, repense ses espaces de travail pour accueillir un modèle hybride.

En attendant, Apple souhaite également revenir à un système dans lequel le bureau prend du poids, même si cette option ne semble pas convaincre les salariés, qui demandent davantage de mesures de télétravail.

Microsoft, quant à lui, continue de tester différents scénarios avec une approche hybride.