Amazon a quatre nouveaux robots pour travailler dans ses entrepôts : autonomes et dotés d’IA pour libérer la charge de travail des humains

Les employés des entrepôts d’Amazon auront bientôt de nouveaux collègues : Ernie, Bert, Scooter et Kermit. Il s’agit de la nouveaux robots autonomes et à intelligence artificielle d’Amazon, qui, selon lui, contribuera à libérer la charge de travail et à améliorer la sécurité des travailleurs humains.





Avec l’idée en tête de réduire de 50 % les accidents du travail d’ici 2025, Amazon a lancé ces quatre nouveaux robots. C’est un objectif dans lequel ils investissent chaque année plus de 300 millions de dollars dans des produits de sécurité. Sans plus tarder, voyons de quoi parle chacun des nouveaux robots.

Quatre robots, quatre tâches différentes

Ernie est le premier des robots, sa tâche principale est ramasser et livrer des colis et des boîtes d’unités mobiles aux humains. De cette façon, l’humain doit moins se pencher et s’étirer moins, ce qui facilite grandement la tâche. Ernie est une sorte de bras robotique qui aspire les cartons pour les saisir et les déplace sur une courroie mécanique pour les déplacer.

Le deuxième des robots est Bert. Bert dit que c’est l’un des premiers robots entièrement autonomes à avoir créé. Votre objectif est de vous déplacer dans les grands magasins pour transporter des boîtes et d’autres articles d’un endroit à un autre. Tout cela sans besoin d’un humain pour le superviser, libérant ainsi une grande partie du travail, notamment en termes de temps. Ils disent qu’il pourra éventuellement déplacer des charges plus importantes et plus lourdes.

Nous avons également Scooter, un robot qui, selon Amazon, est également utilisé de manière autonome et également pour transporter des charges. Dans ce cas c’est comme une petite locomotive, chargeant une série de wagons de marchandises ou de remorques avec des colis. Il se déplace de manière autonome et emmène les colis d’un certain point à un autre choisi.

Enfin, nous avons Kermit, un autre robot autonome conçu pour transporter des charges. Dans ce cas, la charge est simplement des cases vides. Kermit est autonome mais pas aussi autonome que Bert par exemple, il a besoin de bandes magnétiques au sol pour le guider.

Amazon indique que certains de ses robots sont déjà à un stade avancé de développement et commencera à être introduit petit à petit cette année dans certains de ses entrepôts. L’automatisation des tâches chez Amazon est quelque chose qui viendra tôt ou tard. Ce n’est pas en vain qu’ils investissent déjà des milliards dans la reconversion de leurs travailleurs pour des postes plus techniques.

Via | Amazone