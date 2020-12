Amazfit GTS 2e et GTR 2e sont livrés sans stockage de musique et sont moins chers

Huami a présenté mardi deux nouvelles smartwatches. Les Amazfit GTS 2e et GTR 2e se passent de certaines des fonctionnalités des modèles déjà disponibles, mais reçoivent un nouveau capteur. Avec l’élimination des fonctions individuelles, le prix baisse également.

Le fabricant chinois Huami était tout sauf inactif en 2020 – les deux prochains modèles de smartwatch sont déjà dans les starting-blocks. Avec l’Amazfit GTS 2e et l’Amazfit GTR 2e, deux nouvelles variantes des smartwatches Amazfit GTS 2 et GTR 2 ont été introduites il y a quelques mois à peine. Le design des deux montres est conservé, la GTR 2e conserve le boîtier rond de la GTR 2 et de la GTS 2e Comme le GTS 2, il s’appuie sur un look angulaire élégant. Les différences avec les modèles disponibles en Europe depuis octobre résident à l’intérieur.

Amazfit GTS 2e et GTR 2e gagnent en autonomie

Par exemple, Huami se passe de la connectivité WiFi et du stockage interne pour la musique dans les deux nouvelles variantes du modèle 2e, comme le rapporte Gadgets & Wearables. Au lieu de diffuser de la musique directement de la montre vers des écouteurs Bluetooth, il ne reste plus que le détour via smartphone. La fonction WiFi, qui était auparavant nécessaire pour transférer de la musique sur la smartwatch, peut donc également être supprimée.

Avec l’omission des deux fonctionnalités, Amazfit GTS 2e et GTR 2e gagnent en autonomie. La capacité de la batterie reste à 246 mAh (GTS 2e) ou 471 mAh (GTR 2e), mais grâce à la moindre consommation d’énergie, l’autonomie devrait presque doubler.

Cependant, non seulement des fonctionnalités manquent. Huami équipe également les nouvelles smartwatches d’un capteur supplémentaire. Les Amazfit GTS 2e et GTR 2e sont livrées avec un capteur de température du marché, qui, comme avec certaines smartwatches Garmin, ne mesure cependant que la température ambiante.

Tarifs et disponibilité

Les deux smartwatches Amazfit peuvent déjà être précommandées en Chine et seront mises en vente le 24 décembre. Les montres y coûtent 799 yuans, soit l’équivalent d’environ 100 euros. Cela signifie que les nouveaux modèles sont environ 50 euros moins chers que les Amazfit GTS 2 et GTR 2. On ne sait pas encore quand les ventes commenceront en Europe. Les GTS 2 et GTR 2 ont été lancés en Chine en août et étaient également disponibles au Royaume-Uni à partir d’octobre.