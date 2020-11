Amazfit GTS 2 Mini: une version bon marché de la smartwatch Huami arrive

Progéniture chez Huami: La smartwatch Amazfit GTS 2 reçoit une mini version. L’Amazfit GTS 2 Mini a des cadres d’affichage beaucoup plus larges, ce qui indique qu’il pourrait être une alternative bon marché au GTS 2 classique.

Jusqu’à présent, seules les images de conception de l’Amazfit GTS 2 Mini sont disponibles que le fabricant a soumises dans le cadre de la certification à la FCC, l’autorité d’homologation américaine pour les appareils de communication. Il est donc certain que la smartwatch apparaîtra aux USA. Cependant, les photos montrent également une certification CE, qui ouvre la voie au marché européen.

Mini smartwatch pour les débutants?

Les bords de l’écran sont plus grands dans la version mini, l’écran lui-même est donc plus petit, comme le montrent les images. L’Amazfit GTS 2 a un écran de 1,65 pouces. La version mini rappelle visuellement plus la série Amazfit Bip, qui propose des smartwatches abordables pour les débutants. Comme pour de nombreuses montres Huami, il y a un bouton sur le côté qui peut être utilisé pour contrôler le portable en combinaison avec un écran tactile.

L’Amazfit GTS 2 Mini a un écran plus petit.

La certification ne révèle pas les fonctions de l’Amazfit GTS 2 Mini en dehors de la mesure de la fréquence cardiaque. Le modèle GTS-2 possède un GPS, NFC et un capteur SpO2. Cela signifie qu’il peut suivre les itinéraires sans smartphone, être utilisé pour les paiements et mesurer l’oxygène sanguin. Reste à savoir si le mini modèle offre également ces fonctions. Cependant, Huami n’a pas lésiné non plus sur les fonctionnalités de ses modèles Amazfit moins chers. Le suivi du sommeil et divers modes sportifs devraient être disponibles dans tous les cas. Il est possible que Huami se passe d’une mémoire musicale interne comme celle du GTS 2.

On ne sait pas encore quand l’Amazfit GTS 2 Mini apparaîtra et à quel prix.