Amazfit Bip U Review: Une montre de fitness simple et abordable avec un tas de fonctionnalités intéressantes

Évaluation: 4/5

Prix: Rs 3,999

Au cours des 12 à 14 derniers mois, nous avons examiné une poignée de montres plus haut de gamme d’Amazfit, allant de l’Amazfit GTR au T-Rex, s’adressant à différents segments d’acheteurs. Nous avons bien aimé ce qu’ils ont apporté à la table. Aujourd’hui, nous avons leur dernière offre budgétaire, l’Amazfit Bip U qui ignore certaines des fonctionnalités haut de gamme comme un GPS intégré et un écran OLED, mais comprend suffisamment de fonctionnalités utiles à la moitié à un tiers du prix de vente de son plus illustre Fratrie.

Design standard mais confortable à porter

Le design est assez standard, avec une face rectangulaire et un bouton solitaire sur la droite. Il ressemble assez à l’Amazfit GTS et, comme chaque troisième montre connectée / montre de fitness du pays, le design s’inspire de la gamme de smartwatch d’Apple. Bien que le corps soit en plastique, il ne semble pas de mauvaise qualité et la construction est assez solide. La construction en plastique aide à maintenir le poids à seulement 31 grammes. L’Amazfit Bip U est extrêmement confortable à porter pendant de longues heures et les sangles en silicone ne provoquent pas d’irritation cutanée même après une utilisation prolongée.

L’écran tactile vous permet de parcourir les menus et d’accéder aux différentes fonctions de cet appareil en conjonction avec le bouton physique susmentionné placé le long du bord droit. L’écran s’éteint automatiquement après quelques secondes (ou selon la durée que vous avez définie dans les paramètres). Alternativement, vous pouvez simplement le couvrir avec votre paume pendant une seconde pour l’éteindre. L’interface de la montre est conviviale et facile à utiliser, même pour un utilisateur novice. Plus à ce sujet un peu plus tard.

Écran net avec une grande variété de cadrans de montre

L’Amazfit Bip U dispose d’un écran LCD TFT de 1,43 pouces avec une résolution de 320 x 302 pixels. Il est protégé par une couche de verre 2.5D résistant aux rayures qui possède également un revêtement anti-empreintes digitales qui fonctionne très bien. Je pouvais à peine repérer des empreintes digitales ou des taches sur l’écran au cours de mes tests. L’écran dispose de commandes manuelles de luminosité et est parfaitement lisible à l’extérieur, même à 50% de luminosité; à l’intérieur, même une luminosité de 25% est suffisante.

Vous devez effleurer votre poignet pour allumer l’écran. Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez toujours appuyer sur le bouton. Il existe un mode NPD qui vous permet de désactiver la fonction d’activation de l’écran sensible au mouvement quand vous le souhaitez, ou entre 22 h 00 et 8 h 00. Si vous choisissez de le porter pour dormir et n’activez pas la fonction NPD, le Bip U éteint automatiquement l’écran lorsqu’il détecte que vous vous êtes endormi. La montre est préchargée avec quatre cadrans de montre, dont deux peuvent être personnalisés pour afficher une variété d’informations de votre choix telles que le nombre de pas, les calories brûlées, la fréquence cardiaque, l’état de la batterie, etc. Les deux autres visages peuvent être remplacés par l’un des quelque 50 visages disponibles pour cette montre, allant de l’analogique au numérique, du rétro au funky.

À tout moment, vous pouvez avoir un maximum de quatre cadrans stockés sur la montre. Aucun des visages que vous chargez sur la montre à partir de l’application ne peut être personnalisé, ce que je n’ai pas aimé. Bien que vous ayez le choix entre de nombreuses options, certaines auraient pu être mieux conçues. Certains visages affichent beaucoup d’informations, mais la taille de la police est trop petite, tandis que d’autres peuvent ne pas avoir les paramètres exacts que vous souhaitez voir sur l’écran d’accueil de la montre; quelque chose sur lequel l’entreprise doit travailler.

Interface utilisateur simple et intelligente

Comme pour toutes les montres Amazfit, vous devez télécharger l’application Amazfit (maintenant appelée Zepp), y ajouter votre appareil et le synchroniser via Bluetooth. Cela prend un certain temps au départ, mais une fois installé, tout fonctionne bien. Le transfert de données vers la montre prend plus de temps que d’habitude, comme une nouvelle mise à jour du micrologiciel ou même un cadran de montre. Je me suis plaint dans le passé de la dépendance excessive des montres Amazfit sur l’application pour accéder à la majorité de ses fonctionnalités, mais ce n’est pas le cas ici. Le Bip U vous permet de contrôler plusieurs fonctions à partir de l’écran de la montre lui-même, en n’en laissant que quelques-unes pour l’application, ce qui est agréable à voir.

Vous avez besoin de l’application principalement pour sélectionner un autre cadran de montre, définir vos objectifs de fitness, suivre vos progrès, analyser les données capturées par la montre et vous les présenter de manière soignée. Vous recevez des alertes sur l’écran de la montre lorsque vous atteignez vos objectifs de mise en forme pour la journée ou pour les appels et messages entrants. L’interface utilisateur de la montre est très simple. Tout ce que vous avez à faire est de faire glisser l’écran vers le bas pour afficher les paramètres et de faire glisser vers le haut pour accéder aux notifications. Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite pour parcourir les activités, la progression quotidienne des objectifs et d’autres options telles que la fréquence cardiaque, le niveau d’oxygène dans le sang, le contrôle de la musique, la météo ou toute autre option que vous choisissez comme raccourcis d’application.

La plupart des fonctions sont accompagnées de brèves explications (sur l’écran de la montre lui-même) de ce qu’elles sont censées faire, ce qui est un bon ajout. Le reste des fonctions telles que les données de sommeil et de stress, le choix de l’entraînement, l’alarme, etc. sont accessibles en appuyant sur le bouton physique. Le même bouton peut être utilisé pour revenir dans le menu. L’interface utilisateur est intelligemment conçue, totalement sans bégaiement et très facile à s’habituer.

Une poignée de fonctionnalités utiles, des performances étonnamment bonnes pour le segment

Avant de passer aux fonctionnalités de santé et de remise en forme, permettez-moi de parler rapidement d’autres choses utiles que l’Amazfit Bip U peut gérer. La montre vous permet de répondre ou de couper les appels entrants à partir de l’écran de la montre. Vous pouvez également rejeter un appel et répondre avec un SMS prédéfini à partir de là, si vous l’activez dans l’application compagnon. Les SMS peuvent également être lus sur l’écran de la montre et la police est suffisamment grande. Vous ne pouvez cependant pas répondre depuis la montre. Vous pouvez également choisir de recevoir des notifications d’autres applications, ainsi que des rappels d’événements et des mises à jour météorologiques. Vous ne pouvez pas installer de nouvelles applications sur cet appareil et devez vous contenter de ce qui est intégré à la montre.

En tant que tracker de fitness, il existe une poignée d’options utiles. Il peut suivre des dizaines de types d’exercices différents – en intérieur et en extérieur – de la marche, la course à pied, le cyclisme, la natation, le saut de musculation et plus encore, ainsi que près de 60 modes sportifs différents, notamment le badminton et le cricket. Le Bip U est résistant à l’eau jusqu’à 50 mètres, alors n’hésitez pas à le porter dans la piscine sans souci (post-pandémie, bien sûr). La montre n’a pas de GPS intégré mais peut utiliser le GPS du téléphone dans certains cas. Le compteur de pas est assez précis la plupart du temps. Il se trompe parfois du côté conservateur, mais n’a pas signalé de fausses étapes au cours de mes tests.

La montre prétend prendre en charge la surveillance continue de la fréquence cardiaque, mais la meilleure fréquence que vous pouvez définir est de 1 minute. Vous pouvez également modifier la fréquence de surveillance sur 5, 10 ou 30 minutes pour économiser la batterie. Il est préférable d’activer «Surveillance active de la fréquence cardiaque» dans l’application. Lorsque la montre détecte une activité physique, elle augmente automatiquement la fréquence de surveillance pour des résultats plus précis. Une fois que vous avez terminé l’entraînement, la fréquence diminue à nouveau pour économiser la batterie. Toutes les données de fitness sont disponibles dans l’application et vous présentent une ventilation quotidienne, hebdomadaire et mensuelle des différentes activités de fitness auxquelles vous vous êtes livrés pendant cette période.

Il existe une fonction de suivi du sommeil pour analyser vos habitudes de sommeil. Personnellement, je n’aime pas porter une montre au lit, mais je l’ai fait pendant quelques nuits pour tester cette fonctionnalité. La durée globale du sommeil est à peu près parfaite à partir du moment où vous vous endormez réellement, et pas seulement sur le lit. Il suit le quantum du sommeil léger, du sommeil profond et du temps d’éveil. Fait intéressant, des informations sur le sommeil paradoxal sont également disponibles ici; il manquait dans les montres Amazfit plus chères lorsque je les ai examinées.

Vous avez également la possibilité de mesurer manuellement votre niveau de stress ou de régler la montre sur une surveillance toute la journée. Le stress est calculé sur la base de la variabilité de la fréquence cardiaque du porteur. La montre fournit également des conseils de respiration pour vous aider à vous détendre et à équilibrer votre niveau de stress. Les femmes apprécieront la fonctionnalité de suivi du cycle menstruel de cette montre.

L’Amazfit Bip U comprend une fonction très utile pour les heures actuelles – un capteur SpO2 ou un oxymètre de pouls. Il mesure le niveau de saturation en oxygène dans le sang. Les lectures sont aussi précises qu’un oxymètre de base en vente libre que vous pouvez acheter ces jours-ci. Cependant, vous avez besoin d’une main ferme, d’une bonne dose de patience et de 30 secondes minimum pour y arriver. Pour obtenir des résultats précis en environ une demi-minute, vous devez poser votre main sur une surface plane avec l’écran de la montre pointé vers le haut et rester absolument stable. Il est préférable de prendre quelques lectures pour être doublement sûr. Néanmoins, une fonctionnalité plus qu’utile à avoir.

Autonomie de la batterie décente, mais Amazfit nous a gâtés avec mieux

Une chose à laquelle vous pouvez vous attendre des montres Amazfit est une excellente autonomie. L’Amazfit Bip U obtient de bons résultats dans ce département, mais les chiffres ne sont pas aussi impressionnants que les modèles GTR ou GTS. La société revendique une autonomie de 9 jours sur une seule charge dans des conditions de test définies comme « La fonction de mesure automatique de la fréquence cardiaque est activée pendant 10 minutes, la fonction Activer lors de l’augmentation est activée et les autres paramètres sont conservés dans leur état par défaut. Chaque jour implique les opérations suivantes: 50 notifications sont reçues et affichées, 200 activations d’écran en montée sont effectuées, une course en extérieur tous les deux jours pendant 30 minutes et une mesure de SpO2 deux fois par jour».

Lors de tests dans le monde réel avec des conditions quelque peu similaires à celles ci-dessus mais avec une fréquence de mesure de la fréquence cardiaque réglée à 1 minute, surveillance du sommeil pendant trois nuits et quelques SpO supplémentaires 2 mesures quotidiennes, la batterie a duré une nuance de moins de 6 jours sur une charge complète. Sans suivi du sommeil ou avec une fréquence cardiaque réglée à 5 minutes, cela peut durer une semaine complète. Oui, ce n’est pas près des 3 à 4 semaines que j’ai réussi à sortir respectivement de l’Amazfit GTS et GTR, mais devoir charger votre montre une fois par semaine dans cette catégorie de prix est un résultat assez décent en soi. La batterie lithium-ion polymère 230 mAh de la montre prend environ 2 heures pour se recharger complètement avec le chargeur à broches POGO à 2 broches fourni qui se fixe magnétiquement à la base de la montre.

Prix ​​et verdict

L’Amazfit Bip U se vend 3 999 Rs en Inde avec une garantie d’un an. À ce niveau de prix, j’ai tendance à me concentrer sur ce que propose la montre plutôt que sur ce qu’elle ne propose pas. Vous obtenez une montre de fitness simple et riche en fonctionnalités avec un écran net, une résistance à l’eau de 50 mètres, des dizaines de modes de suivi de la condition physique, SpO 2 capteur et une autonomie décente, entre autres. C’est une grande mise à niveau par rapport aux bandes de fitness budgétaires en termes de performances et de fonctionnalités, pour une très petite prime. Sa simplicité et sa facilité d’utilisation rendent l’Amazfit Bip U assez sympathique et facile à recommander.

