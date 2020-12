Amazfit Bip U Pro, la montre intelligente la plus sportive d’Amazfit intègre désormais le GPS et Alexa

Huami, la marque asiatique d’appareils portables, a lancé une nouvelle smartwatch. Il nouveau Amazfit Bip U Pro C’est une montre de sport qui présente les caractéristiques que nous avons déjà vues dans l’Amazfit Bip U avec l’ajout d’une série de fonctions intégrées supplémentaires pour les utilisateurs les plus exigeants. De tous, le GPS intégré est le plus prometteur.





L’Amazfit Bip U nous est arrivé à la mi-octobre et maintenant juste avant la fin de l’année, Huami a présenté le nouveau modèle. L’appareil est déjà en vente et il est donc possible de connaître toutes les fonctionnalités qu’il comprend. La marque met particulièrement en évidence l’incorporation de l’assistant Alexa et les systèmes de navigation GPS et GLONASS.

Fiche technique Amazfit Bip U Pro

Amazfit Bip U Pro écran TFT 1,43 pouces

320 x 302 pixels Dimensions et poids 40,9 x 35,5 x 11,4 mm

31 g (avec sangle) Tambours 230 mAh

9 jours d’utilisation typique La résistance 5 guichets automatiques GPS Oui Capteurs Capteur BioTracker PPG pour la surveillance cardiaque

SpO2

Accéléromètre à trois axes

Gyroscope Connectivité Bluetooth 5.0 LE Prix 68,99 euros

GPS pour une surveillance plus précise et Alexa pour plus d’intelligence

Si vous regardez l’apparence de l’appareil, la vérité est qu’il n’a guère changé par rapport à l’Amazfit Bip U. En fait, il contient un design tracé où la simplicité et un look un peu plus sportif se démarquent lors de l’utilisation des bracelets en caoutchouc. Il est disponible en noir, vert et rose.

De l’aspect physique A noter également son immense écran de 1,43 pouces et rectangulaire. Il n’a qu’un bouton sur le côté pour certaines commandes de base de l’interface, qui est déjà tactile. Enfin, la montre a une résistance à l’eau de 5 ATM, elle ne devrait donc pas poser de problèmes sous la pluie ou les sports nautiques.

En matière de surveillance, l’Amazfit Bip U Pro prétend détecter plus de 60 sports avec ses capteurs. Des capteurs parmi lesquels celui de mesure de l’oxygène dans le sang se distingue également. La montre mesure la fréquence cardiaque en continu sans trop affecter son autonomie. Enfin, mesurez régulièrement votre sommeil et votre niveau de stress.

Mais en fait, nous avions également tout cela dans le modèle précédent. Dans l’Amazfit Bip U Pro, ce que nous trouvons comme nouveauté est l’ajout d’Alexa. Ici, il n’y a pas beaucoup de mystère, il apporte l’assistant Amazon intégré et à partir duquel vous pouvez demander toutes sortes de choses, des alarmes, traductions et curiosités au contrôle d’autres appareils intelligents avec Alexa.

Prix ​​et disponibilité de l’Amazfit Bip U Pro

La montre Amazfit Bip U Pro peut maintenant être acheté directement à partir du site Web d’Amazfit pour 69,99 €. Si nous ne voulons pas nous compliquer les envois internationaux, il est possible de l’acquérir auprès de PcComponentes pour 68,99 euros.

Il n’y a pas de versions différentes avec des fonctionnalités variées ou des prix différents. La seule chose que nous pouvons choisir est la couleur de la montre, qui peut être noir, rose ou vert. La couleur est appliquée à la fois au bracelet et à la montre elle-même.





Plus d’informations | Amazfit