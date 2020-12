Amanita Desing présente le premier trailer de Happy Game

La nouvelle bande-annonce obsédante de Happy Game nous montre un monde de cauchemar psychédélique mais où tout le monde semble heureux.

Le studio en charge du grand Samorost ou Machinarium travaille déjà sur un nouveau titre, qui maintient le style artistique particulier de la société. Jetez un oeil à l’effrayant Bande-annonce Happy Game que nous vous laissons ensuite, afin que vous puissiez vérifier la véracité de mes paroles.

La développeur Amanita Design a mis plus de temps que nous le souhaiterions, mais elle a enfin présenté son dernier projet. Cette fois, nous parlons d’une aventure d’horreur psychédélique avec un nom plutôt ironique. Jouable, ce titre nous rappelle une autre de ses grandes œuvres, Chuchel. Mais contrairement à celui-là, tout ici est perçu comme très effrayant, s’éloignant du ton familier que ses œuvres possèdent habituellement.

Cette fois, il va falloir se mettre dans la peau d’un petit garçon qui vit un terrible cauchemar. Pour nous réveiller, nous devrons voyager à travers trois mondes étranges et uniques, pleins de créatures particulières et de nombreuses énigmes.

Leur conception artistique rappelle beaucoup leurs œuvres précédentes, car ils ont à nouveau compté sur l’animateur tchèque Jaromir Plachy, qui s’est déjà occupé de Machinarium et Botanicula. De plus, la section sonore aura une grande importance pour donner vie à ce monde étrange. Pour cela, le groupe DVA met beaucoup d’efforts à créer une atmosphère des plus dérangeantes.

Happy Game devrait être lancé au printemps 2021 pour l’instant uniquement sur PC et Nintendo Switch.

Allons-y!