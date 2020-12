Amanda Seyfried craignait que les gardiens de la galaxie bombardent, alors elle est passée sur Gamora

Le MCU est généralement considéré comme une machine bien huilée qui produit toujours des blockbusters. Mais le succès continu de la franchise ne peut être tenu pour acquis, compte tenu du nombre de leurs offres si bizarres ou obscures que tout producteur y réfléchirait à deux fois avant de les donner son feu vert. Exemple concret, l’original gardiens de la Galaxie. L’actrice Amanda Seyfried a révélé qu’on lui avait offert le rôle de Gamora dans le film, mais la prémisse de l’histoire était trop bizarre à son goût.

« Je ne voulais pas faire partie du premier merveille film qui a bombardé. J’ai dit: «Qui veut voir un film sur un arbre qui parle et un raton laveur? Ce qui est clairement – j’avais très tort. Le scénario était génial, tout était basé sur le fait de ne pas vouloir être «ce type». Parce que si vous êtes la star d’un film géant comme celui-là, et qu’il bombarde, Hollywood ne vous pardonne pas. J’ai vu cela arriver aux gens et c’était une peur géante et géante. J’ai pensé, ça vaut le coup? «