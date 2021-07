Amanda Knox critique Stillwater de Matt Damon pour avoir volé son histoire sans consentement

Amanda Knox, militante, journaliste et auteur de « Waiting to Be Heard », qui raconte les événements de son accusation de meurtre en Italie, son acquittement éventuel et les retombées qui ont suivi, n’est pas satisfaite d’un prochain film de Matt Damon qui recueille beaucoup d’éloges. Elle ne sera pas la première à acheter un billet pour regarder Eau plate. Hier, elle s’est rendue sur Twitter pour appeler Matt Damon et Tom McCarthy pour avoir volé son histoire dans une série de tweets.

Mon nom m’appartient-il ? Mon visage? Et ma vie ? Mon histoire? Pourquoi mon nom fait-il référence à des événements auxquels je n’ai pas participé ? Je reviens à ces questions parce que d’autres continuent de profiter de mon nom, de mon visage et de mon histoire sans mon consentement. Plus récemment, le film #EAU PLATE. / un fil – Amanda Knox (@amandaknox) 29 juillet 2021

« Est-ce que mon nom m’appartient ? Mon visage ? Qu’en est-il de ma vie ? Mon histoire ? Pourquoi mon nom fait-il référence à des événements auxquels je n’ai pas participé ? Je reviens à ces questions parce que d’autres continuent de profiter de mon nom, de mon visage et de mon histoire. sans mon consentement. Plus récemment, le film #STILLWATER. »

Elle poursuit : « Ce nouveau film du réalisateur Tom McCarthy, avec Matt Damon, est « vaguement basé » ou « directement inspiré par » la « saga Amanda Knox », comme l’a dit Vanity Fair dans un article à but lucratif faisant la promotion d’un film à but lucratif, auquel je ne suis affilié ni.

L’histoire d’Amanda Knox a été suivie par le monde en 2007. C’était une étudiante américaine qui a passé près de quatre ans dans une prison italienne à la suite de sa condamnation pour le meurtre en 2007 de Meredith Kercher, une autre étudiante d’échange qui partageait son appartement. Knox, après être retournée dans son appartement avec son petit ami, Raffaele Sollecito, a informé la police à son retour à la maison que son colocataire était mort. Ils ont été reconnus coupables de meurtre et condamnés respectivement à 25 et 26 ans. Avec l’aide inlassable de sa famille et des États-Unis, elle et son petit ami ont finalement été acquittés.

Amanda Knox admet Eau plate Ce n’est pas la première fois que quelqu’un choisit de « déchirer mon histoire sans mon consentement au détriment de ma réputation ». Knox a invité McCarthy et Damon à la rejoindre sur son podcast, « Labyrinths », afin qu’ils puissent entendre sa version de l’histoire et peut-être la leur. Elle souhaite que les gens comprennent mieux comment, « en fictifisant mon innocence, mon absence totale d’implication, en effaçant le rôle des autorités dans ma condamnation injustifiée, McCarthy renforce une image de moi en tant que personne coupable et indigne de confiance ».

En toute honnêteté, McCarthy fait plusieurs fois référence à Knox en parlant de son film. « Il y avait tellement de personnages autour de l’affaire que j’ai vraiment suivi de très près », dit McCarthy. « Mais vraiment la première chose que j’en ai retenue, c’est qu’est-ce que ce serait en tant qu’étudiant américain d’aller (en Europe) pour ce qui devrait être l’un des moments les plus excitants d’une vie de jeune adulte et de se retrouver dans cette tragédie ? Il y avait tellement de couches dans cette histoire qui ont gardé tous ceux qui suivaient assez rivés… Qui sont les personnes qui lui rendent visite et quelles sont ces relations ? Genre, quelle est l’histoire environ l’histoire? »

Nous avons décidé : « Hé, laissons de côté l’affaire Amanda Knox », dit McCarthy. « Mais laissez-moi prendre cette partie de l’histoire, une Américaine étudiant à l’étranger impliquée dans une sorte de crime sensationnel et elle finit en prison, et fictionnaliser tout ce qui l’entoure. »

Dans Eau plate, l’étudiante Allison (Abigail Breslin) a été emprisonnée pour un crime violent à Marseille, France (pas Itay) pendant cinq ans et plus. Et contrairement à Knox, qui avait le soutien de sa famille, Allison doit compter sur son ex-père Bill Baker (Damon), un voyou de l’Oklahoma pour obtenir de l’aide. Il convient de noter que le père d’Amanda Knox était le visage de la famille et le plus virulent dans les médias. Pour l’instant, aucune réponse n’a été signalée de Damon ou McCarthy.

