Amanda Kloots révèle un nouveau tatouage poignant en l’honneur de son fils et défunt mari Nick Cordero

Amanda Kloots rend hommage à son défunt mari, Nick Cordero, d’une manière spéciale.

Kloots, 39 ans, a fait ses débuts dimanche avec son tout nouveau tatouage sur Instagram. Elle a pris une photo du délicat tatouage, un arc-en-ciel à trois rayures à l’intérieur de son poignet. Dans la légende, elle a écrit une courte note sur la signification de sa nouvelle encre.

« Un arc-en-ciel est un signe d’espoir et un symbole de bénédictions magiques à venir », a-t-elle écrit. « Cela me rappelle » notre maison « et les trois lignes sont pour Nick, moi et Elvis 🌈. »

La défunte star de Broadway est décédée en juillet dernier à l’âge de 41 ans après une bataille de plusieurs mois contre le coronavirus. COVID-19 a laissé ses poumons « gravement endommagés » et sa jambe droite a dû être amputée en raison de caillots sanguins.

Kloots et Cordero ont partagé un enfant ensemble, leur fils de 2 ans, Elvis.

Plus tôt cette année, le nouveau co-animateur de l’émission CBS « The Talk » a parlé à 45secondes.fr Parents d’être une mère célibataire et de la façon dont son jeune fils tient de son père. Les plus grandes difficultés pour elle sont survenues lorsque son fils a atteint des jalons de développement.

« Elvis fera quelque chose d’aussi adorable, et j’aimerais juste que Nick soit là pour le voir le faire », a déclaré Kloots. « Il dit une tonne de mots et court partout et tout comme son père, il est curieux de savoir comment les choses fonctionnent. »

Début juin, l’instructeur de fitness a réfléchi à son mariage avec Cordero, affirmant dans une interview au New York Times qu’elle « n’était pas une bonne épouse ». a terminé son rôle dans « A Bronx Tale » à Broadway, il voulait se tourner vers une carrière dans l’écriture de chansons.

« Je ne comprenais rien à tout cela », a-t-elle expliqué. « Je me suis dit : ‘C’est une perte de temps et nous n’avons pas d’argent.’ Il ne se sentait pas soutenu par moi. Je n’étais pas favorable.

Le couple a également eu un désaccord sur le déménagement à Los Angeles. Le défunt acteur pensait que cette décision pourrait ouvrir davantage de possibilités pour le jeu d’acteur à la télévision et l’écriture de chansons. Kloots, cependant, voulait rester à New York pour pouvoir rester proche de sa famille et poursuivre sa carrière naissante en tant qu’instructeur de fitness.

« Nous nous sommes battus à ce sujet pendant un an », a-t-elle déclaré, « Je suis finalement arrivée à un endroit où » C’est le mariage, vous devez faire des compromis. « »

Depuis sa mort l’année dernière, Kloots a admis qu’elle « avait appris à apprécier sa musique trop tard », mais maintenant elle est « déterminée à garder sa voix vivante ».

