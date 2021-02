Amanda Kloots reçoit la première dose de vaccin COVID et répond aux réactions négatives en ligne

Amanda Kloots, la veuve de l’acteur de Broadway Nick Cordero – décédé des complications du COVID-19 – a reçu la première dose du vaccin contre le coronavirus.

Kloots a publié vendredi sur Instagram une photo d’elle en train de se faire photographier par Pfizer.

« Je suis allée sur un site et j’ai attendu dans ma voiture jusqu’à ce que tous les rendez-vous soient terminés dans l’espoir qu’ils aient des vaccins supplémentaires. J’étais tout à fait prête à être renvoyée, mais ils ont dit qu’ils en avaient assez ce soir pour que tout le monde attende », a-t-elle sous-titré l’image. . «Je ne peux pas vous dire à quel point j’étais ému et je le suis encore en ce moment.

Le mari de Kloots, 41 ans, est décédé en juillet après une bataille de plusieurs mois contre le coronavirus. Sa femme a déclaré qu’il n’avait aucune affection préexistante connue, mais qu’il avait développé une infection qui a provoqué deux mini-accidents vasculaires cérébraux et un choc septique.

La star de Broadway, nominée aux Tony, a été placée dans un coma médicalement induit au Cedars Sinai Medical Center de Los Angeles et a dû se faire amputer la jambe droite.

Kloots, qui est co-animatrice de « The Talk », a déclaré qu’elle était « terrifiée » après la mort de son mari d’avoir contracté le virus. «Maintenant, je suis un peu plus près», a-t-elle écrit dans sa publication Instagram.

À Los Angeles, où Kloots a reçu son vaccin, seuls les travailleurs essentiels et les personnes de plus de 65 ans sont éligibles pour recevoir le vaccin. Après que sa photo Instagram ait suscité des réactions négatives, l’instructeur de conditionnement physique a expliqué qu’elle devait faire la queue pour voir si la clinique avait des injections supplémentaires disponibles.

« Alors, désolé que je devienne un peu émouvant, mais ce fut une expérience très émouvante pour moi. J’étais parfaitement bien d’être refusé ce soir si c’était le cas. J’étais en fait prêt à être refusé. Je lui donnais un coup, et heureusement, le coup a fonctionné et ils avaient de la disponibilité et ils étaient heureux d’avoir des gens là-bas qui attendaient avec les bras consentants. Et j’étais heureuse d’être l’un de ces bras volontaires », a-t-elle déclaré dans une histoire Instagram.

« Alors s’il vous plaît, ne me faites pas honte de vacciner sur ma photo après cette journée où je suis si reconnaissante d’avoir cette première étape pour me faire vacciner contre ce virus. »

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com.