Amanda Kloots partage de nouvelles photos de son fils Elvis et les fans disent qu’il «  ressemble tellement à Nick  »

Amanda Kloots et son fils de 20 mois, Elvis, profitent ensemble des petits moments de la vie.

Kloots a partagé une série de six photos de son fils sur Instagram, toutes plus mignonnes les unes que les autres.

«Petit-déjeuner avec mon petit homme», a-t-elle écrit dans la légende, ajoutant un emoji en forme de cœur bleu.

Les fans ont commenté que le petit Elvis, qui aura 2 ans en juin, grandissait juste sous leurs yeux.

« Sensationnel! Il change, a l’air tellement plus vieux. Tellement mignon! » un fan a écrit.

Un autre a ajouté: « Grandir si vite. »

« C’est vraiment un petit homme maintenant! » encore un autre a commenté. «Où est allé bébé Elvis? 😭 Il est tellement adorable. Profitez de votre escapade! »

Amanda Kloots et Nick Cordero lors de l’événement de lancement de la collaboration Beyond Yoga x Amanda Kloots avec bébé Elvis le 27 août 2019 à New York. Noam Galai / pour Beyond Yoga

D’autres fans n’ont pas tardé à souligner la ressemblance de son fils avec son père, feu la star de Broadway, Nick Cordero, décédé en juillet dernier après avoir été hospitalisé pendant des mois avec le COVID-19.

«Il ressemble tellement à Nick», a observé un fan.

Un autre a écrit: «Il est tellement adorable, il ressemble à son papa. Une bénédiction. »

« Vous pouvez voir tellement de nick en lui », a commenté un autre, auquel Kloots a simplement répondu, « oui. »

Vendredi a marqué sept mois depuis la mort de Cordero à 41 ans des complications du coronavirus. Cordero a été diagnostiqué en avril dernier et a connu de multiples complications, notamment des lésions pulmonaires et des caillots sanguins qui ont conduit à une amputation de la jambe. Kloots a rendu hommage à son mari dans une publication sur Instagram, partageant une photo en noir et blanc de son mari prise par le photographe Jason Goodrich.

«Elvis et moi, il me manque chaque jour», a-t-elle écrit dans la légende vendredi. «Cela a été très difficile de voir des photos de nous il y a à peine un an et de ne pas ressentir une douleur horrible et de penser, ‘comment est-ce arrivé?’

«Sur le plan émotionnel, j’ai reconnu que je ne réussis pas très bien avec mon chagrin en ce moment. Je voulais partager des choses que je faisais pour m’aider moi-même au cas où ils pourraient vous aider ou aider quelqu’un que vous connaissez », a-t-elle écrit.

Kloots a déclaré qu’elle reconnaissait les choses dans sa vie qui la déclenchent et les avait supprimées tout en fixant des limites ce mois-ci, écrivant: « Les déclencheurs semblent petits ou quelque chose avec lequel ‘ça va, je peux gérer’ mais quand ils s’additionnent tous c’est comme un volcan qui éclate et ce n’est pas correct! Vous devez vous aider autant que vous le pouvez. «

Elle a également dit qu’elle se disait d’aller de l’avant, ajoutant: «Je me rappelle que Nick voudrait que je sois heureux, que je réussisse, que je VIVE. Je l’ai écrit sur mon tableau blanc pour pouvoir le voir tous les jours, «Un pied devant l’autre». »

La co-animatrice de «The Talk» a ajouté qu’elle «recherchait activement de l’aide» après avoir révélé le mois dernier qu’elle était prête pour une thérapie, disant aux fans: «J’essaie différents thérapeutes, différentes thérapies, massages, guérisons, prières, tout ce qui pourrait me donner un peu de paix. «

Kloots a également utilisé la lecture comme moyen de faire face, expliquant: « J’ai reçu tous les livres de deuil sur le marché lorsque Nick est décédé. Celui qui m’aide vraiment en ce moment est » La beauté de ce qui reste « , par @steve_leder Ses paroles et la façon dont il explique le chagrin ont vraiment résonné en moi.

«Aucun chemin du chagrin n’est le même», a-t-elle écrit. «Il s’agit vraiment de passer chaque jour, c’est l’objectif.»