Amanda Gorman révèle ce qu’elle a entendu Michelle Obama dire à Barack lors de l’inauguration

Quand Amanda Gorman, 22 ans, est devenue la plus jeune poète à prendre la parole lors d’une investiture présidentielle la semaine dernière, elle a pu côtoyer de nombreux grands noms de la politique et de la culture pop, de Lady Gaga à A-Rod.

En fait, pendant le programme, elle était assise à côté de Jennifer Lopez et a entendu à un moment donné une conversation entre Michelle et Barack Obama, dont elle a parlé à Ellen DeGeneres lors d’une récente apparition dans son émission.

« J’étais là, et je me souviens que Michelle Obama était proche, et elle n’arrêtait pas de crier à Barack: » Arrêtez de serrer les gens dans vos bras, arrêtez de vous rapprocher des gens « », a déclaré Gorman en souriant. « Et quand j’ai eu fini, elle l’a en quelque sorte poussé à l’écart et m’a donné juste la plus grande et la plus chaleureuse Michelle Obama. »

DeGeneres a alors demandé si Gorman avait déjà rencontré les Obama auparavant, et elle a répondu qu’elle avait rencontré l’ancienne première dame à quelques reprises, mais jamais l’ancien président.

« Chaque fois que je rencontre Michelle, j’espère qu’elle oubliera de me rencontrer parce que je veux juste une refonte. Je veux juste une table rase. Je veux juste le faire correctement cette fois », a-t-elle plaisanté. «Mais elle se souvient toujours, et elle est toujours géniale. Et quand je la serre dans mes bras, je suis si court que mon front est, comme, dans son nombril, et c’est le meilleur.

La poète lauréate Amanda Gorman prend la parole lors de l’inauguration du président Joe Biden au Capitole américain le 20 janvier 2021 à Washington. Alex Wong /

Gorman s’est ensuite souvenue du moment où elle avait vérifié son téléphone après avoir lu son poème parce qu’elle se demandait ce que les gens en disaient sur les réseaux sociaux.

«Juste mes applications, mon téléphone (ne fonctionnait pas)», a-t-elle déclaré. «Mon téléphone était essentiellement une brique, comme toutes les applications que j’utilise habituellement s’étaient écrasées. Je ne pouvais pas regarder mes photos ou quoi que ce soit du genre, et je ne m’y attendais pas. J’ai pensé, oh, peut-être quelques milliers d’abonnés supplémentaires. Obtenir des millions et des millions d’abonnés en moins de 48 heures était juste – je pense que c’était le moment où j’y suis allé, wow, cela a vraiment touché les gens d’une manière que je n’avais pas prévue. «

Le poème que Gorman a lu et qui a résonné avec tant de gens est intitulé « The Hill We Climb », mais son aura générale le jour de l’inauguration a également attiré l’attention. Gorman a déclaré à Vogue que son manteau jaune vif était un clin d’œil à la première dame Jill Biden et qu’elle portait des boucles d’oreilles qui lui avaient été offertes par nul autre qu’Oprah Winfrey.

Sa façon de parler, cependant, était peut-être la plus inspirante car, selon une interview de 2018 avec Compris, elle a été diagnostiquée avec un trouble du traitement auditif à la maternelle et a eu des difficultés avec l’articulation de la parole tout au long de sa vie. Mais elle a utilisé la récitation de la poésie comme sa propre forme d’orthophonie, devenant finalement la première lauréate nationale des jeunes poètes des États-Unis en 2017.

«J’entends cette voix forte et sûre de moi quand je lis ce texte simple, et ce que cela m’a dit, c’est le pouvoir de votre voix intérieure sur ce que les gens pourraient entendre avec leurs oreilles», a déclaré Gorman à Jenna Bush Hager de 45secondes.fr en 2018. entretien. « La seule chose qui peut m’empêcher, c’est moi-même. »