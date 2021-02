Amanda Ensing affirme que Sephora l’a annulée pour avoir soutenu Trump – mais c’est plus compliqué que cela

L’influenceuse beauté conservatrice Amanda Ensing s’est retrouvée dans de l’eau très chaude ces derniers temps.

Après avoir publié une vidéo sponsorisée par le grand détaillant de maquillage Sephora et l’un de leurs fournisseurs externes, awardStyle, sur sa chaîne YouTube qui compte plus de 1,4 million d’abonnés, les utilisateurs des médias sociaux ont commencé à appeler la marque à travailler avec Ensing – qui se trouve être un Trump franc Supporter.

«Absolument dégoûté que @Sephora soutienne un trafic de conspiration désordonné, un covid niant la suprématie blanche en sponsorisant l’une de ses vidéos. Cette femme a publié du contenu haineux, raciste et insensé pendant des mois sur les réseaux sociaux. Il n’y a aucune excuse #boycottsephora, » un utilisateur de médias sociaux a tweeté.

Sephora aurait demandé à Ensing de supprimer la vidéo «quelques heures après son approbation et sa publication», et a initialement publié la déclaration suivante à un utilisateur Instagram individuel qui a appelé la marque à travailler avec elle:

«Merci d’avoir contacté et porté ceci à notre attention. Nous avons été informés qu’Amanda Ensing, une influenceuse engagée dans le cadre de l’une de nos campagnes de fournisseurs externes, a récemment partagé du contenu sur les médias sociaux qui n’est pas aligné avec les valeurs de Sephora en matière d’inclusivité. Dès que nous en avons été informés, nous avons pris la décision de cesser toute programmation avec Amanda et ne l’engagerons pas pour de futurs partenariats.

Une partie du contenu des médias sociaux auquel Sephora fait référence est probablement liée aux tweets d’Ensing qui semblent soutenir l’insurrection au Capitole le 6 janvier, où au moins cinq personnes – dont un policier – sont décédées.

«La gauche: je déteste ça ici. L’Amérique est embarrassante. Seulement nous pouvons émeute et piller. Defund la police. Faites simplement ce que le gouvernement vous dit et ne posez pas de questions », a-t-elle tweeté le 6 janvier, juste au moment où les émeutes ont eu lieu. «Le droit: luttons pour la liberté. Nous adorons les USA. Défendez la Constitution. Nous soutenons notre armée et application de la loi [American flag]. »

Les utilisateurs de Twitter n’ont pas tardé à appeler Ensing sur le contenu de son tweet, et en voyant la vidéo susmentionnée sponsorisée par Sephora, les utilisateurs des réseaux sociaux ont commencé à boycotter l’entreprise.

Depuis que la nouvelle de son partenariat dissous avec Sephora a commencé à faire le tour, Ensing s’est fait entendre sur les réseaux sociaux au sujet du traitement injuste qu’elle prétend recevoir.

Le 2 février, elle a retweeté un tweet d’un commentateur politique d’extrême droite Dinesh D’Souza, dont elle est récemment apparue sur le podcast, qui se lit comme suit: «Sephora a coupé les liens avec l’influenceuse @AmandaEnsing en raison de ses croyances chrétiennes et conservatrices. Ensing donne sa version de l’histoire et explique comment elle se défend #Sephora #Influencer. »

Une personnalité publique ou un influenceur devrait-il être annulé pour avoir montré son soutien à Donald Trump?

Comme suggéré, c’est beaucoup plus compliqué que cela.

Ensing a apparemment l’habitude de publier du contenu problématique sur ses comptes de médias sociaux. Elle a été dans des querelles publiques avec d’autres influenceurs, y compris la maquilleuse populaire Shayla.

Ensing a également été accusé de «blackfishing» par les utilisateurs de Twitter.

Un autre utilisateur de médias sociaux a détaillé le comportement problématique d’Ensing dans un fil Twitter, en écrivant:

«Ce récit selon lequel Amanda Ensing est« annulée »pour être conservatrice est une blague. Il y a beaucoup d’influenceurs conservateurs qui se débrouillent très bien. La différence est qu’Amanda a soutenu et célébré l’attaque terroriste contre notre capitale, a attaqué les femmes noires, a aimé les commentaires homophobes / racistes sur ses réseaux sociaux, propage des théories du complot DANGEREUSES démystifiées de Qanon. Lorsque vous CHOISISSEZ d’utiliser votre plateforme pour répandre la propagande Qanon, vous choisissez votre destin. Vous avez scellé votre propre destin, alors ne soyez pas choqué lorsque les marques ne vous soutiennent plus. »

Elle a également fourni des captures d’écran de ses affirmations, que vous pouvez consulter ci-dessous.

Un autre utilisateur de Twitter a souligné qu’Ensing avait également utilisé sa plate-forme de médias sociaux pour diffuser de la désinformation sur le virus COVID-19, écrit dans un tweet de décembre 2020: « Asymptomatique = sain. »

Ensing a publié une longue déclaration sur Instagram à propos du drame, publiant une vidéo de quinze minutes sur son profil.

Dans sa déclaration vidéo, Ensing affirme qu’on lui a offert «un règlement» de Sephora en échange de son «silence».

Un représentant de Sephora a publié une autre déclaration en réponse aux affirmations d’Amanda, disant Insider:

« Sephora n’a eu aucun contact direct avec Amanda ou son équipe juridique. Son contrat, y compris, mais sans s’y limiter, les conditions de paiement et les protocoles de divulgation sont tous gérés par récompenseStyle, un partenaire de Sephora. Nous prenons cela au sérieux et travaillons pour garantir que tout la sensibilisation, le contenu et les partenariats des futurs influenceurs sont soumis à des contrôles plus stricts. «

Alors que la discussion sur la question de savoir si Ensing a été «annulé» pour être un conservateur pro-Trump reste en cours, la seule chose que nous savons avec certitude est que la situation n’est certainement pas aussi simple qu’il y paraît.

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.