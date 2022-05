Amanda Bynes veut faire revivre ce que j’aime chez toi

Peut-être Ce que j’aime chez toi sera la prochaine sitcom du passé à faire revivre la série. Diffusée à l’origine sur The WB pendant quatre saisons de 2002 à 2006, la série a suivi deux sœurs vivant à New York interprétées par Amanda Bynes et Jennie Garth. Bynes a depuis pris sa retraite d’acteur et n’a pas assumé de nouveau rôle depuis la comédie de 2010 Facile.

Bynes se considère à la retraite et n’a pas de plans immédiats pour se remettre à jouer, mais elle admet qu’elle sortirait de sa retraite pour une éventuelle renaissance de Ce que j’aime chez toi. S’adressant à TMZ, Bynes a déclaré qu’elle était « très intéressée » à ramener la sitcom avec de nouveaux épisodes. L’ancienne enfant star ajoute qu’elle n’a pas discuté du renouveau potentiel avec les co-stars Garth et Leslie Grossman, mais Bynes dit que la possibilité de retravailler avec eux est ce qui l’excite à propos d’un éventuel redémarrage.

« Je pense que c’est une excellente idée de redémarrer la série », a déclaré Bynes. « Ils me manquent et j’adorerais retravailler avec eux. Je ne manque pas d’agir mais j’ai adoré cette série, donc je serais prêt à reprendre le jeu pour cette reprise. Ce serait une expérience formidable de continuer la série. »

Avec Bynes, Garth et Grossman, Ce que j’aime chez toi a également joué Wesley Jonathan, Michael McMillian, Nick Zano et Allison Munn. Simon Rex était également un personnage principal de la première saison. Wil Calhoun et Dan Schneider ont créé la série.

Jennie Garth est également prête pour un renouveau

Amanda Bynes a noté qu’elle n’avait pas parlé avec ses anciennes co-stars d’un redémarrage, mais la bonne nouvelle pour elle est que Jennie Garth a récemment annoncé qu’elle serait de la partie. Garth a également déclaré que Grossman était partant et qu’ils espéraient également que Bynes ressentirait la même chose, il semble donc que les étoiles commencent à s’aligner correctement.

« J’ai appris qu’on ne sait jamais, tu vois ce que je veux dire ? Ne dites jamais jamais », a déclaré Garth sur le Derrière la corde de velours avec David Yontef Podcast. « Je voudrais faire la série avec Amanda. C’est ce que je voudrais faire. Je voudrais juste m’assurer qu’elle se trouve à un endroit où elle veut le faire et sur quoi elle veut se concentrer. »

À propos de sa relation avec Bynes, Garth a ajouté: «Nous étions comme des sœurs. Nos anniversaires sont en fait le même jour dans une vraie vie. Et donc nous pensons que nous sommes connectés d’une manière étrange.

Garth n’a cessé d’apparaître à la télévision au cours des années depuis Ce que j’aime chez toi diffusé. Ces dernières années, elle est apparue dans la série revival BH90210 et avait des rôles dans les téléfilms Laissé pour mort : l’histoire d’Ashley Reeves et Un Noël bienveillant. L’année dernière, elle est apparue en tant que candidate sur La roue de la fortune des célébrités. Quant à Bynes, elle a récemment sorti une chanson de rap après avoir mis fin à sa tutelle plus tôt cette année avec un grand soutien de ses fans.