Alyssa Milano révèle qu’elle a eu un accident de voiture, plaide pour une formation en RCR

Alyssa Milano partage de nouveaux détails sur un accident de voiture dans lequel elle a été impliquée mardi.

Mercredi, l’ancienne star de « Charmed » a parlé de l’incident, affirmant que son oncle Mitch avait subi une crise cardiaque en conduisant.

« Hier, ma famille a subi un événement terrifiant et traumatisant », a déclaré l’acteur de 48 ans sur Instagram. « J’étais passager dans une voiture, mon oncle Mitch conduisait quand il a subi une grave crise cardiaque, entraînant un accident de voiture. Je suis reconnaissant aux personnes qui se sont arrêtées pour nous aider, je ne pourrai jamais assez les remercier pour les soins et l’attention qu’ils lui ont accordés, ainsi que les premiers intervenants, les médecins, les infirmières et le personnel du centre médical de l’UCLA. »

Milano a continué à détailler l’importance de sa relation avec son oncle.

« Oncle Mitch est une partie si importante de notre famille », a-t-elle poursuivi. « Il est avec nous tous les jours, passe du temps avec mes enfants et est présent dans toutes les parties importantes de notre vie. Il est toujours à l’hôpital et nous ne savons pas s’il s’en remettra. J’espère que vous – et surtout vous dans les médias – vous permettrez lui et ma famille la gentillesse de la vie privée alors que nous traversons cette période incroyablement douloureuse. »

Milano a mis fin à son message exhortant ses fans à se faire certifier en RCR. On ne sait pas si cela a été utilisé pendant cette urgence médicale, mais Milano a rappelé à ses abonnés que vous ne savez jamais quand vous devrez peut-être utiliser cette compétence.

« Veuillez vous inspirer de cela pour obtenir une certification en RCR », a-t-elle déclaré. « Vous ne savez pas quand vous serez appelé à sauver une vie. La Croix-Rouge américaine dans de nombreux hôpitaux et autres organisations propose des cours réguliers, c’est un si petit effort et vous pouvez avoir un impact énorme. »

Mardi, elle a également tweeté, « Nous devrions tous saisir toutes les occasions que nous avons pour protéger les personnes que nous aimons. Faites-vous vacciner. Portez des masques. Verrouillez vos armes. Apprenez la RCR. De petites actions de bon sens. »

« Ce n’est pas difficile de prendre soin les uns des autres, mais c’est important. »

