Alycia Debnam-Carey annonce la sortie de Fear the Walking Dead

Un majeur Craindre le mort-vivant La star quitte la série juste après le retour d’un autre grand personnage. Après le dernier épisode de Craindre le mort-vivant, qui semblait suggérer un destin ouvert pour Alicia Clark, il est apparu qu’Alycia Debnam-Carey quittait la série. Debnam-Carey a depuis confirmé sa sortie avec un post sur Instagram annonçant son départ tout en faisant ses adieux aux fans.

« Ce soir marque la fin d’un voyage extraordinaire et qui change la vie de jouer Alicia Clark », a déclaré Debnam-Carey. « Ce fut le terrain d’entraînement le plus extraordinaire en tant qu’acteur où j’ai eu la chance de grandir et d’apprendre. J’ai eu l’honneur de travailler avec tant de personnes inspirantes et talentueuses. Cela m’a offert de nouvelles opportunités, telles que la réalisation et cela m’a lié à des fans incroyables qui m’ont soutenu tout au long du chemin. Cela a été excitant, stimulant, amusant, difficile et inspirant.

FILM VIDÉO DU JOUR

Debnam-Carey explique comment elle n’avait que 21 ans lorsqu’elle a rejoint la série pour la première fois, mais après sept ans et 100 épisodes, il est temps pour elle « de passer à autre chose en tant qu’actrice et en tant que personne ».

« Comme c’est la nature de nos emplois, j’avais besoin de rechercher de nouveaux défis, de nouvelles opportunités et de me tailler un nouveau chapitre », dit-elle. « J’ai eu tellement de chance de faire partie de quelque chose d’aussi génial pendant si longtemps, mais j’espère que vous comprendrez et respecterez mon choix de me développer et de grandir davantage. Je ne serais pas là sans vous tous et je vous en suis très reconnaissant. »

Alycia Debnam-Carey pourrait éventuellement revenir dans le futur

Alycia Debnam-Carey dit avoir longuement parlé avec le Craindre le mort-vivant équipe sur la meilleure façon de conclure l’histoire d’Alicia Clark. Elle estime que le résultat final est « beau, plein d’espoir et insaisissable ». Avoir un destin ouvert laisse également la porte ouverte à un retour potentiel dans le futur, car c’est ce que nous venons de voir se produire avec le retour de Kim Dickens en tant que Madison Clark.

« Aux équipes et aux acteurs de Los Angeles à Vancouver, du Mexique au Texas, je suis reconnaissant pour tout ce que vous m’avez appris », le désormais ancien Craindre le mort-vivant notes d’étoiles. « Je vous aime tous tellement et j’ai tellement de chance de vous avoir tous à mes côtés. Aux acteurs qui vont de l’avant, je suis tellement excité pour ce que vous allez créer ensuite ! Et à ma monture ou à mes morts qui ont été là avec moi à chaque étape du chemin (tu sais qui tu es), je te serai éternellement reconnaissant. »

Debnam-Carey ajoute : « C’est doux-amer, mais il est temps. Merci pour tout. Je vous aime tous. »

Quant à la suite, les fans peuvent voir Debnam-Carey dans la prochaine série dramatique psychologique Saint X sur Hulu. Elle partagera également la vedette avec Sigourney Weaver en tant que personnage principal de la série Prime Video. Les Fleurs perdues d’Alice Hart. La Craindre le mort-vivant La finale de la saison 7 sera diffusée le 5 juin sur AMC.





Doctor Strange 2 Clip voit la bataille de la sorcière écarlate contre les Illuminati

Lire la suite