Aly Raisman dit qu’un gymnaste peut se « perdre dans les airs » – qu’est-ce que cela signifie ?

En rapport

« Je ne sais pas si cela s’est réellement produit, mais parfois, par exemple, j’avais l’habitude de faire le saut deux et demi au saut, le saut qu’elle recherchait, et parfois je faisais un demi-tour par accident à la place d’une torsion de deux ans et demi », a déclaré Raisman. « Ou parfois, si vous essayez de faire trois torsions au sol, vous pouvez parfois respirer dans le mauvais sens, ou lorsque vous décollez, les lumières du plafond vous pénètrent dans les yeux et vous devenez confus. »

Raisman a noté qu’avec l’attention et la pression accrues exercées sur Biles, « parfois les gens oublient que Simone est humaine », et a déclaré que se « perdre dans les airs » en est un exemple.

« Je pense que les gens oublient, quand nous faisons de la gymnastique, les choses que nous faisons sont si difficiles et je sais que quelqu’un comme Simone rend les choses si faciles, mais je pense que les gens oublient parfois que nous sommes humains et parfois nous sommes confus, « , a déclaré Raisman.

Jusqu’à présent, aucun détail n’a été partagé sur les raisons pour lesquelles Biles s’est retiré, à l’exception de la déclaration selon laquelle cela était « en raison d’un problème médical ». Raisman a déclaré qu’une blessure au préalable pourrait également expliquer pourquoi Biles n’a pas été en mesure de terminer le saut complet.

« Je ne suis pas vraiment sûr », a déclaré Raisman, qui a noté qu’elle n’avait pas parlé à Biles récemment. « Mais je veux juste dire que si cela s’est produit, elle est humaine et cela arrive malheureusement beaucoup dans le sport, en particulier quelqu’un comme Simone où elle fait trois sauts différents qui sont si difficiles que le bloc, c’est-à-dire quand vous ‘ Le décollage de la table est différent pour chaque saut, elle doit donc se préparer mentalement pour trois sauts différents car elle a le double carpé puis ses deux autres sauts.

« C’est très, très difficile et je lui donne beaucoup de crédit pour avoir fait autant de sauts différents », a ajouté Raisman.

En rapport: