Aly Raisman a retrouvé son chien disparu — voir les photos !

L’ancienne gymnaste Aly Raisman a retrouvé vendredi son chien bien-aimé Mylo après sa disparition le week-end du 4 juillet.

Le double olympien, 27 ans, a déclaré qu’il avait été effrayé par les feux d’artifice et s’était enfui pendant les vacances et avait supplié ses partisans de la région de Boston de surveiller le chiot.

Vendredi, deux personnes (et un chien, semble-t-il) sont passées et ont aidé à réunir Raisman avec Mylo.

« HEREOS. JE L’AI. MYLO EST EN SÉCURITÉ », a expliqué Raisman sur Instagram. « MERCI Carla, Gayle et son adorable chien. J’en partagerai plus bientôt, mais pour l’instant, je vais me blottir contre mon tout. »

Raisman n’a pas expliqué comment les deux avaient aidé à retrouver le chien, mais elle avait précédemment averti ses partisans de ne pas crier son nom ni de le poursuivre.

« Il est terrifié, et les gens de Missing Dogs Mass nous ont dit que personne ne criait son nom ou ne courait à sa recherche. On m’a dit que les chiens effrayés prendraient de mauvaises décisions s’ils subissent des pressions, et c’est la dernière chose que nous voulons voir arriver », a-t-elle écrit, offrant une récompense et demandant aux fans d’envoyer leurs conseils sur son e-mail personnel. « S’il vous plaît, gardez les yeux ouverts, il pourrait être piégé ou se cacher. »

Les chiens peuvent entendre environ quatre fois mieux que les humains et sont connus pour sursauter lors des feux d’artifice du Jour de l’Indépendance. Le système de recherche d’animaux perdus en ligne PetAmberAlert.com rapporte une augmentation de 30 à 60 % des refuges au cours du week-end de vacances chaque année.

La comportementaliste animalière certifiée Emily Weiss a précédemment déclaré AUJOURD’HUI que les propriétaires de chiens doivent s’assurer de fatiguer leurs animaux de compagnie avant la tombée de la nuit, s’assurer que toutes les portes et fenêtres sont fermées avant tout feu d’artifice et rediriger l’attention de l’animal en jouant pour que le chien associe le fort sonne avec quelque chose de positif comme jouer.

