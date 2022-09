Alternatives aux AirPods : 4 autres bons écouteurs intra-auriculaires sans fil

Les AirPods d’Apple sont populaires, mais il existe maintenant toute une gamme d’écouteurs qui sont tout aussi amusants qu’une alternative aux AirPods. Nous vous révélons quels sont les quatre appareils sans fil recommandés pour la musique et le sport.

JLab JBuds Air Pro : Avec batterie d’alimentation



Les JLab JBuds Air Pro durent jusqu’à neuf heures.



Les écouteurs intra-auriculaires sans fil JLab JBuds Air Pro sont une bonne alternative aux AirPods Pro d’Apple – et sont également moins chers. Les intra-auriculaires s’installent confortablement dans l’oreille et sont très confortables à porter. Les JBuds Air Pro sont livrés avec trois paires d’embouts en silicone de différentes tailles, et ils sont également livrés avec des embouts « Cush Fin », qui devraient assurer un ajustement encore meilleur.

En plus d’être confortables à porter, de bons intra-auriculaires doivent également offrir un bon son. Le son du JLab JBuds Air Pro est clair, et les basses profondes sont particulièrement impressionnantes. Dans l’application JLab Sound, vous pouvez utiliser l’égaliseur pour optimiser le son. Un autre point fort des écouteurs intra-auriculaires est la durée de vie de la batterie. Une fois complètement chargé, l’Air Pro dure jusqu’à neuf heures. Cela les rend idéales pour vos séances de sport en déplacement. De plus, selon moiClasse de protection P55 protégé contre la poussière et les projections d’eau.

Les écouteurs intra-auriculaires de JLab ont quelques fonctionnalités utiles à bord. Avec Bluetooth Multipoint, les écouteurs peuvent se connecter à jusqu’à deux appareils en même temps sans avoir à les coupler à nouveau. Le canal audio sera changé automatiquement. Les JBuds Air Pro sont commandés via une entrée tactile ou une entrée vocale avec Siri ou l’assistant Google. Suppression active du bruit (ANC) – comme les AirPod – les JBuds Air Pro ne l’ont pas.

Jabra Elite 5 : avec suppression active du bruit hybride



Le score Jabra Elite 5 avec suppression active du bruit (ANC) hybride.



Les nouveaux Jabra Elite 5 sont un concurrent sérieux des AirPod d’Apple. En plus d’une expérience sonore riche, l’Elite 5 dispose d’une suppression active du bruit (ANC) hybride. Avec ça Le bruit ambiant est particulièrement réduit et vous pouvez vous concentrer pleinement sur votre musique ou vos podcasts. Vous souhaitez mieux percevoir votre environnement ? Jabra a équipé l’Elite 5 de la technologie HearThrough. Vous pouvez y accéder dans l’application Jabra Sound+ ou modifier le son avec l’égaliseur.

Le Jabra Elite 5 s’installe confortablement dans l’oreille et est livré avec trois paires d’EarGels en silicone dans les tailles S, M et L. En plus d’être confortables à porter, les écouteurs intra-auriculaires se distinguent par une autonomie décente de la batterie allant jusqu’à sept heures. Assez de temps pour faire un tour à vélo ou prendre le bus/train pour se rendre au travail. Grâce à la fonction de charge rapide, l’Elite 5 dispose d’une batterie pendant une heure en seulement dix minutes. En plus, ils sont après jeClasse de protection P55 protégé contre les projections d’eau et la poussière.

Avec Bluetooth Multipoint, vous pouvez facilement basculer entre deux appareils sans avoir à réappairer l’Elite 5. Par exemple, si vous regardez un film sur votre tablette et recevez un appel sur votre smartphone, le canal audio sera changé automatiquement. L’opération fonctionne via des boutons classiques à l’extérieur du casque. Les écouteurs sont également compatibles avec Amazon Alexa, Siri et Google Assistant. Avec la fonction Spotify Tab, vous pouvez même accéder directement à votre liste de lecture Spotify en appuyant simplement sur un bouton.

JBL Live Pro 2 : avec ANC et batterie d’alimentation



Les JBL Live Pro 2 sont compatibles avec Amazon Alexa et Google Assistant.



la JBL Live Pro 2 sont d’excellents écouteurs intra-auriculaires pour les déplacements, à la maison ou au bureau. Les bouchons d’oreille Bluetooth sans fil convainquent par un bon son et des basses profondes. Grâce aux bouchons d’oreille inclus en trois tailles différentes, vous pouvez choisir la taille qui vous convient le mieux. L’annulation active du bruit (ANC) vous permet de profiter de votre musique sans bruit de fond gênant. C’est aussi un avantage lors des appels. Avec la fonction Smart Ambient, en revanche, vous pouvez percevoir l’environnement de manière plus intensive.

L’autonomie de la batterie du Live Pro 2 est la même que celle du JBuds Air Pro : une fois complètement chargée, les oreillettes durent jusqu’à neuf heures. Pratique : grâce à la fonction de charge rapide, vous disposez à nouveau de la batterie pour quatre heures d’autonomie en 15 minutes. D’ailleurs, la poussière et les éclaboussures d’eau ne dérangent pas le Live Pro 2. Les chics intra-auriculaires sont certifiés avec la classe de protection IPX5.

Le fonctionnement du JBL Live Pro 2 fonctionne soit intuitivement via la saisie tactile, soit avec votre voix. Les Live Pro 2 sont compatibles avec Google Assistant et Amazon Alexa. Avec la connexion multipoint, vous pouvez connecter jusqu’à deux appareils Bluetooth en même temps sans avoir à appairer les écouteurs encore et encore. Vous pouvez trouver plus de paramètres dans l’application My JBL Headphones associée. Par exemple, vous pouvez utiliser un signal sonore pour retrouver vos oreilles si vous les avez égarées.

Google Pixel Buds A-Series : avec Google Assistant



Avec l’assistant Google, vous pouvez contrôler intelligemment les Pixel Buds A-Series.



Les Google Pixel Buds A-Series sont des écouteurs intra-auriculaires parfaits pour les déplacements. Les clous d’oreille s’installent confortablement et fermement dans l’oreille. Selon la taille de l’oreille, vous pouvez choisir parmi trois clous d’oreille différents. Pratique : la livraison comprend un arceau de stabilisation réglable. Cela vous donne une prise encore plus confortable. Les Pixel Buds A-Series sont également protégés contre les éclaboussures d’eau et la transpiration conformément à la certification IPX4.

Les écouteurs intra-auriculaires de Google impressionnent par un son spacieux et riche. Cependant, les performances de la batterie ne sont pas aussi solides que celles des autres écouteurs intra-auriculaires de notre comparaison : une fois complètement chargées, elles durent jusqu’à cinq heures. Les écouteurs intra-auriculaires peuvent être commandés soit par saisie tactile, soit via Google Assistant avec un smartphone Android. Dans l’application Google Pixel Buds, vous pouvez entre autres configurer l’assistant Google.

Cependant, si vous comptez sur de gros extras tels que la suppression active du bruit (ANC) ou le multipoint Bluetooth, vous serez déçu. Bien que les Google Pixel Buds A-Series ne prennent pas en charge les deux fonctions, ils sont nettement moins chers que les AirPod d’Apple.