Alsina Dame Dimitrescu Resident Evil 8 Village

Alsina Dimitrescu (ing. Alcina Dimitrescu ) est un aristocrate infecté par une souche virale inconnue. Elle vit dans un pays d’Europe de l’Est sans nom dans son château ancestral de Dumitrescu, que ses ancêtres ont construit au Moyen Âge. Pendant au moins soixante-dix ans (des années 1950 aux années 2020), Dumitrescu a été lié à une série de meurtres brutaux. On sait qu’elle vit dans son château avec trois femmes, qu’elle considère comme ses filles.

Les origines de Lady Dimitrescu restent un mystère, tout comme son âge réel. Comme beaucoup d’autres habitants de la région, Dumitrescu était membre d’un culte de sorcières qui pratiquait le vampirisme et le sacrifice humain. Elle avait déjà pratiqué le vampirisme dans les années 1950 et, en 1958, avait réussi à convertir trois femmes, dont Daniela.

La famille Dumitrescu entretient des relations alliées avec les familles Bénévent, Moro et Heisenberg qui contrôlent la région. Cette alliance permet à la famille Dimitrescu de diriger son château avec une brutalité barbare, recrutant régulièrement de nouveaux serviteurs à emprisonner. Le sang des malheureux serviteurs est devenu l’ingrédient principal d’une nouvelle marque de vin appelée Sanguis Virginis (lat. Sang de la Vierge ).

La marque de fabrique de Dumitrescu est sa capacité à transformer ses ongles en grandes lames tranchantes sur ses doigts comme un tyran.

Dans la démo Maiden, Alcina Dimitrescu apparaît au moment où la Vierge déverrouille la porte de la cour du château avec une clé pour tenter de s’échapper. Dumitrescu bloque le chemin de la Vierge et dit qu’elle est heureuse de la rencontrer enfin. Alcina attrape alors la Vierge par la gorge et la poignarde avec ses doigts rétractables avec un sourire.

Tout le thème de Resident Evil 8 Village est basé sur le folklore roumain et la littérature vampirique. Par conséquent, dans la relation de Dumitrescu et de ses filles, des associations apparaissent avec le comte Dracula et ses épouses, qui ont bu du sang pour maintenir leur jeunesse pendant une période prolongée. Dracula était aussi un sorceleur et pouvait se transformer en divers animaux.

L’apparence de Dumitrescu est probablement inspirée de la légende urbaine japonaise Hachisakusama. Tous deux ont une apparence pâle et portent des chapeaux à larges bords.