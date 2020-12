Alpaca Ball: Allstars a une toute nouvelle mise à jour de vacances 2020 pour les fans de football

BadLand Publishing et développeur Studio du château de sel ont annoncé qu’une nouvelle mise à jour de Holiday a été publiée pour leur titre de football d’arcade. Balle d’alpaga: Allstars est une expérience de football unique qui tourne autour d’adorables personnages d’alpaga. Bien que ce soit un titre légèrement compétitif, les alpagas le rendent assez mignon pour convenir à un large public.

Pour célébrer la saison des fêtes, Salt Cast Studio a mis à jour son titre avec de nouveaux articles personnalisés de Noël. Bien que ces articles ne soient pour l’instant disponibles que sur Vapeur, la Nintendo La version Switch de ce titre les recevra bientôt. Pourtant, ces articles sont un excellent moyen d’habiller votre alpaga avant de retourner sur le terrain de football.

Dans Balle d’alpaga: Allstars les joueurs rivalisent avec jusqu’à sept autres personnes dans des aventures de football folles géantes. Qu’il s’agisse de dés géants, de ballons de plage ou de quelque chose d’étrange, les joueurs doivent marquer des buts pour leur équipe tout en naviguant dans le monde en alpaga.

Un nouveau marché de Noël offre aux joueurs une ambiance de Noël. Il y a un petit train ajouté au terrain du jeu qui fait le tour inlassablement du terrain et roule sur tout ce qui entre en contact avec lui. Ce n’est que l’un des nombreux petits changements qui apportent les vacances à cette expérience d’alpaga.

Les alpagas ont de nouvelles options de personnalisation, notamment des chapeaux, des écharpes, des bois et des vêtements du Père Noël. Ceux-ci peuvent ajouter un petit détail à votre alpaga en jeu et le faire ressortir cette saison des fêtes.

Le jeu est une bataille entre alpagas en compétition qui doivent ramener la coupe à la maison dans une expérience de jeu de société basée sur la physique. Affrontez 8 joueurs en mode versus ou suivez la formation professionnelle dans une expérience coopérative spéciale.

Du seul point de vue de la conception, ce jeu est évidemment conçu pour être plus amusant que compétitif. Bien que les alpagas prennent la compétition assez au sérieux, les joueurs auront besoin de plus que d’ambition et de chance pour arriver à la fin de ce voyage.

Les joueurs bénéficient de plusieurs options de personnalisation d’alpaga et peuvent même créer des champs personnalisés sur lesquels les joueurs peuvent s’affronter. Ce titre unique amène la fête au jeu de société en prenant un animal adorable à fourrure et en le faisant concourir dans une étrange distorsion de sports populaires.

C’est un excellent jeu pour les joueurs de tous âges. La conception simpliste, les événements loufoques et l’environnement amusant aident à former un nouveau joueur à s’amuser et à se détendre. Avec autant de titres compétitifs dans le monde, il est agréable de voir sortir quelque chose de plus décontracté.

Balle d’alpaga: Allstars est disponible sur Steam et Nintendo Switch. La mise à jour hivernale est uniquement sur Steam pour le moment, mais elle sera bientôt transférée sur le système de jeu préféré des fans.