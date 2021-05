Aloy Trends alors que les fans discutent d’Horizon Forbidden West Hero

Soupir, nous y revoilà. Aloy, le héros d’Horizon Forbidden West, est à la mode Twitter aujourd’hui, après une poignée de messages ont mis en évidence des changements sur le visage du protagoniste. L’un de ces messages proposait une cure de jouvence pour le tueur de machines, affirmant que le personnage avait l’air «masculin comme l’enfer». Sans surprise, ce commentaire a suscité de nombreuses critiques, car beaucoup ont souligné que la star n’a probablement pas le temps de retoucher son maquillage entre les batailles avec des robots-dinos dans un paysage d’enfer apocalyptique.

Bien qu’il y ait ici des nuances sexistes évidentes, il convient de rappeler que la communauté des joueurs prend rarement la gentillesse des modifications du visage d’un personnage. Bien qu’il s’agisse d’une refonte beaucoup plus choquante, le lifting de Peter Parker dans Spider-Man de Marvel: Miles Morales a attiré un énorme contrecoup l’année dernière, tandis que Sucker Punch a été contraint de renoncer à un relooking total à Cole McGrath quand il a proposé une alternative plus jeune et tatouée tribale dans inFAMOUS 2.

Cela dit, Aloy regarde très similaire à son alter-ego Horizon Zero Dawn pour nous – après tout, la suite se déroule six mois seulement après l’original. Il y a des améliorations évidentes au modèle de personnage – vous pouvez même voir une légère couche de cheveux autour de ses joues pendant les cinématiques, ce qui est juste une attention obscène aux détails – mais cela ressemble à une évolution naturelle de son apparence depuis le premier jeu, vraiment . Le jeu a l’air exceptionnel.