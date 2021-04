Aloy Set d’Horizon Forbidden West pour Fortnite Cameo à partir du 15 avril

Mise à jour n ° 2: Et juste comme ça, après avoir fui sur le Web, Aloy a été confirmé pour Fortnite. Le pack du personnage sera lancé le 15 avril – et il a l’air génial. En plus d’un skin, vous pourrez obtenir un pack comprenant un planeur Glinthawk et bien plus encore.

«Tous les objets du pack Horizon Zero Dawn seront disponibles individuellement, mais le pack inclut l’écran de chargement Aloy the Skywatcher en tant que bonus supplémentaire. De plus, quiconque possède la tenue Aloy et joue à Fortnite sur sa PlayStation 5 débloquera le style Ice Hunter Aloy, basé sur la tenue Banuk Ice Hunter d’Horizon Zero Dawn », a révélé Michael House d’Epic Games sur le blog PlayStation.

Mais il y a plus: un nouveau mode Duos mettant en vedette Aloy et Lara fonctionnera de 6h PT le 16 avril à 6h PT 18 avril et vous équipera automatiquement comme l’une des héroïnes emblématiques. «À votre disposition, il n’y aura que l’arc pour Aloy et les doubles pistolets pour Lara – gardez un œil sur la faune et maîtrisez vos compétences d’artisanat pour améliorer vos armes!»

Mise à jour n ° 1: Et depuis la publication de cet article, les actifs ont commencé à fuir. Voici votre premier aperçu d’Aloy sous forme Fortnite, grâce à l’illustration de l’écran de chargement:

Voici l’écran de chargement d’Aloy (Horizon Zero Dawn)! pic.twitter.com/jDLSP5nL7A– ShiinaBR – Fuites Fortnite (@ShiinaBR) 13 avril 2021

Et tout le contenu que vous pouvez vous attendre à déverrouiller, y compris un skin Aloy et Glinthawk:

Assez cool, hein?

Histoire originale: Elle n’est apparue que dans un seul jeu à ce jour, mais Aloy s’est déjà établie comme l’une des héroïnes les plus emblématiques de l’industrie. Et maintenant, suivant les traces du dieu de la guerre lui-même, le protagoniste d’Horizon Forbidden West semble prêt pour un camée Fortnite, où elle jouera aux côtés de Lara Croft.

Les dataminers ont découvert des références au personnage de Guerrilla Games dans la nouvelle mise à jour v16.20 du titre, publiée plus tôt dans la journée. Bien qu’il n’y ait pas d’actifs, il y a un mot sur un prochain mode limité dans le temps où Aloy fera équipe avec le Tomb Raider susmentionné pour piller des parties d’animaux et de la technologie – des trucs promotionnels plutôt sympas:

Cordes du nouveau LeadAlloy LTM: « Faites équipe! Aloy et Lara » – « Utilisez le butin de la faune et de la technologie pour améliorer vos armes »

– « Toutes les armes peuvent passer à une qualité légendaire »

– « Gardez un œil sur la faune, vous ne savez jamais ce qui pourrait se cacher dans les buissons » – ShiinaBR – Fuites Fortnite (@ShiinaBR) 13 avril 2021

La saison Fortnite actuelle a un thème primordial, donc l’inclusion d’Aloy a du sens de ce point de vue. Il convient également de rappeler que Horizon Zero Dawn sera gratuit avec Jouez à la maison la semaine prochaine, avant la suite de la série PlayStation 5 et PS4 plus tard cette année. Sony peut voir cela comme une autre excellente opportunité de faire connaître la franchise à plus de fans.