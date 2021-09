Aloy d’Horizon Forbidden West rejoint la liste de Genshin Impact aujourd’hui

La star de Fortnite fait partie d’un autre jeu.

Le personnage de Fortnite et protagoniste d’Horizon Forbidden West, Aloy, rejoint aujourd’hui la liste des personnages jouables dans le RPG en ligne Genshin Impact pour une durée limitée. Après avoir téléchargé la mise à jour 2.1, vous pourrez vous connecter à votre compte sur PlayStation 5 ou PS4 et la réclamer via le système de messagerie en jeu. Elle sera disponible jusqu’au 24 novembre 2021, les lecteurs PC et téléphones portables y ayant accès à partir du 13 octobre 2021, une fois le travail sur la mise à jour 2.2 terminé.

Vous pouvez découvrir comment Aloy joue ici. Allez-vous l’emmener faire un tour ? Débloquez Aloy dans les commentaires ci-dessous.

