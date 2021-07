Aloy d’Horizon Forbidden West rejoint Genshin Impact pour une durée limitée

Aloy, le protagoniste des titres PlayStation Horizon Zero Dawn et du prochain Horizon Forbidden West, sera bientôt disponible en tant que personnage jouable dans le RPG en ligne Genshin Impact. Elle ne restera qu’un temps limité, mais le chasseur de machines est bel et bien en route. Plus d’informations concernant son ajout seront bientôt partagées, a déclaré Sony.

Aloy arrive dans le monde de Teyvat Guerrilla et miHoYo sont fiers d’annoncer que le chasseur de machines préféré de tous rejoindra la liste de Genshin Impact pour une durée limitée. Plus d’infos bientôt ! https://t.co/f5uLbYx8xO pic.twitter.com/f9mb5exVOX – PlayStation Europe (@PlayStationEU) 22 juillet 2021

Et c’est à peu près tout ce que nous avons à faire pour le moment – ​​le tweet confirmant l’inclusion d’Aloy est à peu près dépourvu de détails concrets. Pourtant, il est bon de savoir que la mise à jour se produit définitivement après que des rumeurs ont récemment circulé. Un aperçu des personnages est disponible sur la chaîne officielle Hoyolab de Genshin Impact, mais il présente simplement qui est Aloy – les fans de longue date sauront déjà ce qui est quoi.

« Finalement, elle a appris que ses origines et son destin étaient profondément liés au destin du monde lui-même, et a mené une bataille épique pour le sauver contre les forces maléfiques d’une intelligence artificielle du passé antique. Elle a pensé que ce serait la fin de son voyage. Mais il y a toujours plus dans le récit d’un aventurier. Elle est maintenant venue à Teyvat à la recherche de nouveaux défis. Dans ce nouveau monde courageux, Aloy est prêt pour la chasse ! »

Voici exactement comment vous l’obtiendrez :

La phase I

Après la mise à jour de la version 2.1 – Début de la maintenance de la mise à jour de la version 2.2 (13 octobre 2021 05:59 UTC+8)

Pendant l’événement, tous les voyageurs qui se connectent à Genshin Impact sur le système PlayStation®4 ou PlayStation®5 pourront obtenir Aloy directement via la messagerie en jeu.

Phase II

Après la mise à jour de la version 2.2 – Début de la maintenance de la mise à jour de la version 2.3 (24 novembre 2021, 05:59 UTC+8)

Pendant l’événement, les voyageurs qui se connectent à Genshin Impact sur n’importe quelle plate-forme disponible et qui n’ont pas encore obtenu le personnage pendant la phase I pourront obtenir Aloy directement par courrier en jeu.

Incarnerez-vous Aloy dans Genshin Impact ? Préparez votre arc et vos flèches dans les commentaires ci-dessous.