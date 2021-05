Alors vous avez posté un carré noir l’été dernier – et maintenant?

Le 25 mai marque le premier anniversaire de la mort de George Floyd, lorsque la séquence vidéo d’un policier de Minneapolis agenouillé sur le cou de Floyd pendant 9 minutes et 29 secondes a déclenché un mouvement mondial pour la justice raciale. Beaucoup se réfèrent à l’été 2020 comme à un «calcul racial», où les manifestants du monde entier se sont rassemblés au milieu d’une pandémie pour protester contre la violence et l’oppression du racisme systémique.

Pour de nombreux Blancs, l’été 2020 représentait une prise de conscience collective du racisme insidieux, omniprésent et enraciné évident dans ce pays. Et le 2 juin 2020, des millions de personnes ont participé à un mouvement de masse sur les réseaux sociaux. Pendant le #blackouttuesday, les utilisateurs d’Instagram ont affiché un carré noir sur leurs flux de médias sociaux et se sont engagés à «faire mieux»; ils se sont engagés à apprendre, à rendre des comptes et à s’allier à l’appui de la justice raciale.

Mais comme Janaya Little, une éducatrice culturellement sensible, a déclaré à propos de #blackouttuesday: «Le but du carré noir était de parler de la justice raciale au niveau mondial, mais je ne sais même pas ce que cela a accompli.»

Donc, la question demeure: qu’est-ce que ces carrés noirs ont réellement accompli? Tous ces alliés bien intentionnés ont-ils réellement fait quelque chose au service de la justice raciale? Ou sont-ils simplement revenus au statu quo?

Pour continuer votre travail au service de la justice raciale, voici quelques actions à garder à l’esprit.

1. Faites le point sur ce que vous avez réellement fait

Cela nécessite une honnêteté de soi radicale. Comment votre engagement en faveur de la justice sociale a-t-il changé après le #blackouttuesday? Ou plutôt, at-il changé du tout? Votre carré noir a-t-il suscité des conversations difficiles avec votre famille et vos amis sur le racisme et la suprématie blanche? Cela vous a-t-il encouragé à acheter des livres et à écouter des podcasts pour en savoir plus sur l’histoire du racisme dans le pays? Si vous êtes blanc, cela vous a-t-il incité à ajuster la façon dont vous vous déplacez dans ce monde de manière significative afin d’être plus à l’écoute du racisme systémique? Ou le carré noir continue-t-il de languir sur votre alimentation sur les réseaux sociaux au milieu des photos de vos chiens et des expériences de cuisson pandémiques?

« Quand j’ai vu tous les carrés noirs, j’ai pensé que c’était une tendance – et c’est être poli », a déclaré Little. « Je ne veux pas d’un carré; montrez-moi une preuve (de votre action). »

Pour aller de l’avant, nous devons évaluer honnêtement ce que nous avons fait… et cela signifie que nous devons être honnêtes avec nous-mêmes pour savoir si notre engagement à lutter pour la justice raciale s’est manifesté ou si nous avons encore du travail à faire.

2. Recommencez à apprendre et désapprendre

Si vous avez grandi dans le système scolaire public américain, il y a peu de chances que vous ayez appris l’histoire du racisme systémique de manière significative ou nuancée. La plupart des programmes K-12 effacent les histoires des communautés du BIPOC et donnent la priorité à un récit unidimensionnel de l’exceptionnalisme américain, ce qui fait que de nombreuses personnes n’apprennent pas l’histoire profondément enracinée du racisme. En tant que Blancs, notre responsabilité est de désapprendre cette histoire unidimensionnelle.

Et dans ce processus, les Blancs apprendront ce que signifie faire partie de ce système. Trop souvent, les Blancs pensent que le racisme est quelque chose qui arrive à d’autres personnes qui semblent différentes et non pas en quoi il est nocif pour les autres et pour nous-mêmes.

« Commencez à penser à ce que signifie être blanc, parce que c’est déshumanisant pour une autre personne et c’est déshumanisant pour vous. Et c’est ce qui est le plus dangereux », a déclaré Little. « Vous ne pouvez pas vous connecter avec d’autres êtres humains parce que vous vous alignez sur le pouvoir et les privilèges. »

3. Décidez de ce que signifie «faire le travail» et plongez-vous

Il y a un million et une façon dont les alliés peuvent se présenter pour «faire le travail» au service de la justice raciale, mais trop souvent, la question qui les arrête dans leur élan est: «Que signifie« le travail »?»

La feuille de route antiraciste, une boîte à outils téléchargeable gratuitement, décrit le travail comme «transférer les ressources et le pouvoir aux communautés noires et brunes et améliorer le travail qui est déjà en cours». Cela pourrait prendre une myriade de formes: cela pourrait signifier donner votre chèque de relance si vous n’en avez pas besoin, offrir du babysitting gratuit aux organisateurs de la communauté, faire une révision gratuite de CV pour les étudiants de première génération, utiliser votre plate-forme de médias sociaux pour amplifier le BIPOC. artistes, avoir des conversations stimulantes dans votre club de lecture de quartier ou rejoindre votre section locale NAACP.

«Faire le travail» peut prendre toute une série de formes, mais la clé est d’associer apprentissage et action. Il ne suffit pas de lire des livres et d’écouter des podcasts sur la justice raciale; à un moment donné, nous devons appliquer cet apprentissage. Nous devons nous présenter et agir.

4. Rechercher et plaider en faveur d’un changement de politique

Un changement systémique au service de la justice raciale ne peut se produire sans un changement de politique. Cela signifie que nous devons rechercher et comprendre les politiques qui augmentent les disparités raciales dans ce pays et travailler à les modifier. Faites des recherches sur la réforme de la police et familiarisez-vous avec la différence entre la suppression du financement et l’abolition. Renseignez-vous sur l’immunité qualifiée. Appelez et écrivez à vos sénateurs locaux et demandez leur soutien des projets de loi auxquels vous croyez. Les protestations et l’activisme doivent entraîner un changement de politique afin de changer l’équilibre des pouvoirs.

5. Parlez entre vous

L’une des choses les plus critiques que les alliés puissent faire au service de la justice raciale est de parler entre nous: de race, de racisme, de suprématie blanche, de brutalité policière, de tout cela.

«Les Blancs doivent commencer à se positionner dans l’espace (de la justice raciale), même si c’est difficile. Parce que le racisme – et le capacitisme, le sexisme, l’homophobi, tous les -ismes – leur sont également nuisibles « , a déclaré Little. » Les Blancs doivent cesser d’en faire un « autre » problème et commencer à en faire une préoccupation communautaire. «

Cela signifie que les Blancs doivent collectivement continuer à parler de racisme – comment cela fonctionne, pourquoi nous ne l’avons pas «vu» plus tôt, comment nous ne pouvons pas y penser et, peut-être le plus critique, comment nous participons à et maintenez-le. Cela signifie que nous devons pratiquer une honnêteté et une vulnérabilité radicales dans les conversations avec les membres de notre famille blanche, nos amis blancs, nos voisins blancs. Cela signifie que nous devons nous tenir et tenir les autres responsables de l’apprentissage. Cela signifie que nous devons réévaluer notre place dans ce monde et reconsidérer un monde racialement juste vers lequel nous nous dirigeons.

«Ce n’est pas le travail des gens du BIPOC de faire ce travail. Les Blancs doivent s’asseoir et identifier comment ces choses ont été nuisibles, non seulement pour les autres, mais pour eux aussi », a déclaré Little.« Vous devez également être responsable de votre place ici. Parce que lorsque vous faites cela, vous arrêtez de regarder des gens qui sont différents de vous, vous cessez de penser: «Oh, vous êtes la victime», et vous réalisez plutôt que vous pouvez faire quelque chose. Vous êtes aussi humain que l’autre personne.