Alors que l’OMS lutte pour maintenir l’ordre pendant la pandémie, des enregistrements secrets nous disent ce qu’ils pensent vraiment

Lawrence Gostin, directeur du Centre collaborateur de l’OMS sur le droit de la santé publique et les droits de l’homme à l’Université de Georgetown, a déclaré que l’OMS devrait être obligée de rendre compte publiquement lorsque les pays ne partagent pas suffisamment de données.

Comme le coronavirus explose à nouveau, l’Organisation mondiale de la santé se trouve à la fois sous une pression intense pour se réformer et en espérant que le président élu américain Joe Biden renversera une décision de Washington de quitter l’agence de santé.

Avec sa réunion annuelle en cours cette semaine, l’OMS a été vivement critiquée pour ne pas avoir joué un rôle plus fort et plus vocal dans la gestion de la pandémie. Par exemple, lors de réunions internes privées au début du virus, les meilleurs scientifiques ont décrit les approches de certains pays comme «un laboratoire malheureux pour étudier le virus» et une opportunité «macabre» de voir ce qui fonctionnait, les enregistrements obtenus par The Associated Press montrer. Pourtant, en public, l’agence de santé des Nations Unies a félicité les gouvernements pour leurs réponses.

Biden a promis d’annuler la décision du président Donald Trump en juin de couper les fonds à l’OMS et de retirer les États-Unis.L’OMS a également cédé aux demandes des pays membres pour un groupe indépendant pour examiner sa gestion de la réponse à la pandémie, et le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus a déclaré lundi que l’agence se félicitait de «toutes les tentatives» pour la renforcer «pour le bien des gens que nous servons».

L’un des principaux dilemmes auxquels l’OMS est confrontée est qu’elle n’a aucun pouvoir d’application ou autorité pour enquêter de manière indépendante dans les pays. Au lieu de cela, l’agence de santé s’appuie sur des discussions en coulisse et la coopération des États membres.

Les critiques disent que l’aversion traditionnelle de l’OMS pour affronter ses pays membres a eu un prix élevé. Comme COVID-19 propagation, l’OMS a souvent hésité à appeler les pays, car de grands donateurs tels que le Japon, la France et la Grande-Bretagne ont commis des erreurs répétées, selon des dizaines d’enregistrements divulgués de réunions internes de l’OMS et de documents de janvier à avril obtenus par The Associated Press.

Certains experts en santé publique affirment que l’incapacité de l’OMS à exercer son influence a donné du crédit aux pays adoptant des politiques à risque sur les flambées épidémiques, compromettant peut-être les efforts pour arrêter le virus.

«Nous avons besoin que l’OMS soit audacieuse et utilise son pouvoir politique pour dénoncer et faire honte parce que les conséquences sont si dévastatrices», a déclaré Sophie Harman, professeur de politique internationale à l’Université Queen Mary de Londres. «C’est leur moment de grippe espagnole… En ne s’exprimant pas quand les pays font des choses douteuses, l’OMS sape sa propre autorité pendant que la planète brûle.»

D’autres ont déclaré qu’il serait politiquement imprudent pour l’OMS d’être trop franc à moins que les pays ne donnent à l’agence plus de pouvoir et la capacité de censurer les pays – une option que l’Allemagne et la France ont récemment proposée.

«Si Tedros devait adopter une attitude très agressive envers les pays membres, il y aurait des répercussions», a déclaré Suerie Moon, codirectrice du Centre de santé mondiale à l’Institut universitaire de Genève, faisant référence au directeur général de l’OMS.

La porte-parole de l’OMS Farah Dakhlallah a déclaré que depuis le début du coronavirus »,« les responsables de l’OMS ont eu et continuent d’avoir des discussions franches et ouvertes avec leurs homologues gouvernementaux… Nous sommes fiers d’une culture organisationnelle qui favorise des discussions franches dans le but de trouver des solutions vitales.

L’un des scientifiques présents aux réunions, le chef des urgences, le Dr Michael Ryan, a également exposé l’approche de l’OMS en réponse à une question des médias le 11 mars sur la volonté de l’agence de dire quels pays n’en faisaient pas assez.

« La réponse à cette question est, vous savez qui vous êtes », a déclaré Ryan. «L’OMS n’interagit pas dans le débat public et ne critique pas nos États membres en public. Ce que nous essayons de faire, c’est de travailler avec nos États membres de manière constructive. »

Il n’est cependant pas sans précédent pour l’OMS d’interroger publiquement ses États membres. Il a menacé de fermer son bureau en Chine alors que le pays cachait des cas pendant l’épidémie de SRAS, a vivement appelé le Nigéria à annuler son boycott du vaccin antipoliomyélitique en 2003 et a accusé la Tanzanie de ne pas avoir partagé suffisamment d’informations sur une épidémie d’Ebola l’année dernière.

L’examen du rôle de l’OMS dans la pandémie intervient à un moment critique car l’agence est désormais chargée d’aider à acheter et à distribuer le coronavirus les vaccins dans le monde se révèlent efficaces une fois qu’ils sont, en particulier pour les pays les plus pauvres. Certains pays, dont les États-Unis et la Russie, ont refusé de se joindre à l’effort, mais dimanche, le scientifique en chef de l’OMS, le Dr Soumya Swaminathan, a déclaré qu’elle espérait que l’élection de Biden «ouvrirait la porte» à l’inclusion américaine.

La réticence de l’OMS à appeler les pays a commencé avec la Chine, comme l’AP l’a signalé précédemment. Malgré une réunion en janvier entre Tedros et le président chinois Xi Jinping, les informations sur l’épidémie étaient encore rares en février. Maria Van Kerkhove, responsable technique de l’OMS pour le COVID-19 , a noté que l’agence manquait de «suffisamment de détails pour dire ce qui a fonctionné et ce qui n’a pas fonctionné».

Pourtant, lors d’un point de presse peu de temps après, Tedros a déclaré: «La Chine fait beaucoup de bonnes choses qui ralentissent le virus et les faits parlent d’eux-mêmes.

En février également, les scientifiques de l’OMS étaient préoccupés par le Japon. Le 1er février, un passager qui a débarqué du bateau de croisière Diamond Princess à Hong Kong a été testé positif pour le coronavirus . Lors de la prochaine escale du navire à Yokohama, 10 autres cas ont été découverts et les autorités ont mis les 3 711 personnes à bord sous clé.

Ryan a déclaré aux journalistes à l’époque: « Faisons attention ici de ne pas réagir de manière excessive. » Mais le 10 février, le nombre de cas a presque doublé du jour au lendemain.

«(Ce) n’est pas surprenant étant donné la nature de la réponse de l’enquête», a déclaré Ryan lors d’une réunion interne, affirmant que seul un petit nombre d’épidémiologistes avait été affecté à l’épidémie. «Si vous doublez le nombre de caisses dans un navire en une journée, quelque chose ne va pas.»

Le Dr Thomas Grein, chef de l’équipe de gestion des événements aigus de l’OMS, a rapporté à ses collègues que l’OMS avait discuté de l’épidémie avec ses homologues japonais, mais n’avait pas réussi à glaner beaucoup d’informations utiles.

« C’est une question très, très sensible et nous devons faire preuve de prudence », a-t-il averti.

Bien que l’OMS soit parfaitement consciente que la situation se détériore, les scientifiques ont déclaré que l’épidémie pourrait aider à comprendre le COVID-19 modèles de transmission.

«(C’est) malheureux, mais c’est une occasion utile d’étudier l’histoire naturelle du virus», a déclaré Ryan.

Quelques jours plus tard, le Dr Kentaro Iwata, spécialiste japonais des épidémies, est monté à bord du Diamond Princess et a qualifié la réponse de «complètement chaotique». Peu de temps après, l’OMS a annoncé plus de la moitié des COVID-19 connus dans le monde des cas hors de Chine se trouvaient à bord du Diamond Princess.

«Il était très évident sur ce bateau de croisière que les choses allaient mal et que l’OMS aurait dû dire quelque chose», a déclaré Lawrence Gostin, directeur du Centre collaborateur de l’OMS sur le droit de la santé publique et les droits de l’homme à l’Université de Georgetown. «Lorsque ce que font les pays est totalement faux, nous avons besoin de l’OMS pour le dire.»

Bien que l’OMS n’ait pas été spécifique, Tedros a déclaré le 26 février: « L’un des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés est que trop de pays touchés ne partagent toujours pas de données avec l’OMS. »

En février et mars, COVID-19 déclenché des flambées en Corée du Sud, à Singapour, en Iran et ailleurs. Le virus a également pris pied en Italie, faisant de l’Europe l’épicentre de la pandémie.

A l’OMS, les responsables se sont inquiétés lors des réunions internes du manque d’informations des Etats membres européens. Grein a déclaré que les efforts de l’OMS pour obtenir plus de détails sur les flambées en spirale avaient «spectaculairement échoué».

Pourtant, le 8 mars, Tedros a tweeté que «le gouvernement et le peuple italiens prennent des mesures audacieuses et courageuses visant à ralentir la propagation du # Coronavirus et protéger leur pays et leur monde. » Trois jours plus tard, Tedros a déclaré COVID-19 être une pandémie, affirmant que l’annonce avait été faite en partie en raison de «niveaux alarmants d’inaction» des pays, qu’il n’a pas nommés.

Gostin de l’Université de Georgetown a déclaré que l’OMS devrait être obligée de rendre compte publiquement lorsque les pays ne partagent pas suffisamment de données.

«Si un pays ne fournit pas d’informations épidémiologiques ou biologiques vitales, alors l’OMS et le monde volent aveuglément lors d’une épidémie et nous ne pouvons pas avoir cela», a-t-il déclaré.

L’OMS s’est également plainte en privé du fait que les pays occidentaux accumulent des fournitures rares contre la pandémie.

«Nous avons eu la terrible situation hier avec (équipement de protection individuelle) où toutes les fournitures ont été réquisitionnées en France et nous avons perdu l’accès», a déclaré Ryan à ses collègues. Il a déclaré que l’OMS devait faire pression sur les pays et les entreprises pour éviter des situations similaires.

Alors que les pays d’Europe se déplaçaient pour adopter des mesures de distanciation sociale et annuler les rassemblements de masse début mars, Ryan a remarqué qu’un pays ne l’avait pas fait: la Grande-Bretagne.

« Il n’y a pas un seul événement sportif en Europe et pourtant tous les matches de Premier League au Royaume-Uni doivent se dérouler normalement », a-t-il déclaré. Ryan a qualifié la stratégie de pandémie de la Grande-Bretagne de «problématique» après avoir entendu le directeur scientifique du Royaume-Uni dire publiquement que le pays visait l’immunité des troupeaux.

«Pour que cela se produise, des centaines de milliers et des millions de personnes âgées vont être infectées et il y aura tellement de morts», a déclaré Ryan. Pourtant, a-t-il dit, les différentes approches pour lutter contre le COVID-19 globalement pourrait se révéler être «une étude écologique massive» qui permettrait à l’OMS de documenter ce qui fonctionne le mieux.

«C’est macabre à certains égards, mais c’est la réalité», a-t-il déclaré.

À l’avenir, le rôle de l’OMS dans le développement continu de la pandémie dépendra en partie de l’examen du groupe. Harman, l’expert de l’Université Queen Mary, a sympathisé avec le fait que l’OMS avait une énorme responsabilité dans les premiers mois du COVID-19 mais a déclaré que des défis encore plus grands se profilaient maintenant.

«Ce n’est pas une expérience pour l’OMS pour tirer des leçons pour l’avenir, les enjeux sont trop importants pour cela», a-t-elle déclaré. «Avec la prochaine vague de pandémie, je pense que le temps de la diplomatie discrète est passé.»

