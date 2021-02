Alors que les voitures font une perte. Tesla présente ses bénéfices pour la première fois

L’affaire est curieuse: le constructeur automobile Tesla célèbre la première année de bénéfices – 2020 – de son histoire. Ce fait devient d’autant plus surprenant, car contrairement à ce à quoi on pourrait s’attendre, ce moment historique ne résulte pas de l’activité principale de l’entreprise, la vente de voitures, mais de la vente de crédits carbone à d’autres constructeurs!

Constructeur automobile américain, Tesla vient d’enregistrer, pour la première fois de son existence, des bénéfices. Plus précisément, au cours de la dernière année de 2020.

Cependant, contrairement à ce que l’on attend d’un constructeur automobile, cette réalisation a fini par provenir, non de la vente de voitures, du lancement d’un nouveau modèle à succès, de la réduction des coûts, ou même d’une campagne marketing agressive, mais, plutôt , dans une «activité commerciale» nouvelle et accessoire – la vente de crédits carbone, qui permettent de compenser les émissions, à d’autres constructeurs automobiles avec des gammes basées sur des moteurs à combustion.

Ainsi, à un moment où pratiquement tous les constructeurs automobiles sont aux prises avec la nécessité d’accommoder les émissions excédentaires qui les mettent à la merci de lourdes amendes, non seulement dans l’Union européenne, mais aussi aux États-Unis, Tesla a profité du fait que un modéliste entièrement électrique, pour gagner de l’argent grâce à ses crédits liés au CO2. L’activité vous garantit, pour la première fois de son existence, d’atteindre la fin d’un exercice fiscal, avec des bénéfices!

Avec 100% de bénéfices

Dans le cas spécifique des Etats-Unis, on dénombre au total 11 Etats, sur 50, augmentant les niveaux de demande en termes d’objectifs environnementaux, anti-émissions, également pour forcer les constructeurs automobiles traditionnels à se tourner vers les véhicules électriques. .

Cependant, et parce que la loi semble aller plus vite que la conversion technologique, de nombreux fabricants traditionnels ont été contraints d’acheter des crédits à d’autres constructeurs dans une situation beaucoup plus détendue, afin de se conformer à la taxe. Ces fabricants, comme Tesla, ont «découvert» une nouvelle source de revenus; et cela, en plus, garantit un profit à 100%!

Selon les données avancées par le CNN nord-américain, le constructeur automobile d’Elon Musk aura, au cours des trois dernières années, rassemblé quelque chose comme 3,3 milliards de dollars – quelque chose comme 2,7 milliards d’euros – avec la vente de crédits, 1,6 milliard (1,3 milliard euros), seulement en 2020. Bien que le directeur financier de Tesla, Zackary Kirkhorn, prévienne, pour l’instant, que l’entreprise ne peut baser son activité sur cette activité.

Les ventes de voitures continuent dans le rouge

Cependant, la réalité est que, sans la vente de crédits, Tesla aurait clôturé 2020 comme une nouvelle année de pertes, puisque le résultat net de la vente de voitures, ne dépassait pas 721 millions de dollars, soit un peu plus de 598 millions d’euros.

Même ainsi, les responsables de Tesla veillent toujours à ce que, contrairement à ce qu’annoncent les chiffres de 2020, le constructeur n’ait pas besoin de vendre des crédits d’émissions pour être rentable. Pointant, même, la croissance des résultats, avant impôts, à 5,4 milliards d’euros, pour justifier cette certitude.

