Alors que les détaillants se rapprochent de la pandémie, Amazon a triplé ses bénéfices

Alors que les gens, les familles, les économies et les pays du monde entier souffrent de leur pire période depuis plus d’un demi-siècle, les affaires de Amazone ils ne se sont jamais améliorés. La pandémie était une oie qui pond des œufs d’or pour la multinationale de Jeff Bezos, qui a réussi à capitaliser sur la fermeture forcée de presque toutes les catégories de magasins, sur les restrictions de voyage et sur la peur légitime de contagion causée par le coronavirus. Pour le prouver pour la énième fois, il y a les dernières données financières publié par le groupe dans lequel il ressort que le résultat net du dernier trimestre était bien 8,1 milliards de dollars, ou alors plus de trois fois plus par rapport à ceux enregistrés dans la période pré-pandémique.

Des bénéfices sans précédent

Le chiffre se réfère aux mois qui vont de janvier à mars, et pour l’année 2020, ils se réfèrent donc à l’époque où la pandémie n’avait pas encore explosé. Au cours de ce trimestre, le groupe a réussi à dégager un bénéfice de 2,5 milliards de dollars: cela signifie que la différence entre les deux chiffres, nette de la croissance physiologique du géant du e-commerce, doit être attribuée. juste au coronavirus et ses effets. En communiquant les données aux investisseurs, Amazon a déclaré que les utilisateurs avaient pendant la pandémie magasiné plus souvent et dans plus de catégories; en outre, le nombre d’utilisateurs de Amazon Prime (qui en Italie paient 36 euros par an, mais aux États-Unis, ils en paient 120) ainsi que l’utilisation de services cloud Services Web Amazon.

Petits commerces à proximité

Au cours des mois précédents, les choses n’ont pas été très différentes: le groupe a réalisé des bénéfices records depuis un certain temps, mais depuis le début de la pandémie, le rythme de sa croissance a été même accéléré, avec des rythmes de travail de plus en plus difficiles qui ont suscité des protestations de la part de certains employés. En revanche, les petits vendeurs subissent tous les effets négatifs de la crise. Aux États-Unis – rapporte la Smal Business Roundtable – 22% des petits magasins sont toujours fermés: en Italie par rapport à l’ère pré-covid, plus de la moitié des commerçants déclarent des baisses significatives de leur chiffre d’affaires et un sur 10 en a perdu plus de la moitié. de ce qu’il a pu collecter avant le coronavirus.

