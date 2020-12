Alors que les corps célestes convergent, beaucoup demandent: L’étoile de Bethléem est-elle en train de revenir?

Cet article a été initialement publié sur La conversation. La publication a contribué à l’article à 45secondes.fr’s Voix d’experts: Op-Ed & Insights.

Le 21 décembre 2020, Jupiter et Saturne se croiseront dans le ciel nocturne et pendant un bref instant, ils sembleront briller ensemble comme un seul corps. Bien que de telles conjonctions planétaires ne soient pas des événements quotidiens, elles ne sont pas non plus particulièrement rares.

La conjonction de cette année est différente pour au moins deux raisons. Le premier est le degré d’alignement des deux planètes. Les experts prédisent qu’ils apparaîtront plus proches au cours de cette conjonction qu’ils ne l’ont fait dans près de huit siècles et aussi plus brillants.

Mais le deuxième facteur, et celui qui a propulsé cet événement sous les projecteurs, c’est qu’il se produira au solstice d’hiver, juste avant les vacances de Noël. Le moment choisi a conduit à se demander si cela pourrait être le même événement astronomique que les rapports bibliques ont conduit les sages à Joseph, Marie et le nouveau-né Jésus – l’étoile de Bethléem.

En tant que spécialiste de la littérature chrétienne primitive écrivant un livre sur les trois sages, je soutiens que la prochaine conjonction planétaire n’est probablement pas la légendaire étoile de Bethléem. L’histoire biblique de l’étoile est destinée à transmettre des vérités théologiques plutôt qu’historiques ou astronomiques.

‘Grande conjonction’ 2020: Conseils de la NASA pour voir Jupiter et Saturne comme une « étoile de Noël »

Lumière principale

Le 21 décembre 2020, Jupiter et Saturne n’apparaîtront qu’à un dixième de degré l’un de l’autre, dans un événement connu sous le nom de «grande conjonction». Les planètes seront visibles à l’œil nu en regardant vers le sud-ouest environ une heure après le coucher du soleil. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

L’histoire de la star a longtemps fasciné les lecteurs, à la fois anciens et modernes. Dans le Nouveau Testament, on ne le trouve que dans l’Évangile de Matthieu, un récit du premier siècle de la vie de Jésus qui commence par l’histoire de sa naissance.

Dans ce récit, des hommes sages arrivent à Jérusalem et disent à Hérode, le roi de Judée: «Où est l’enfant né roi des Juifs? Car nous avons observé son étoile se lever et sommes venus lui rendre hommage. L’étoile les conduit ensuite à Bethléem et s’arrête au-dessus de la maison de Jésus et de sa famille.

Beaucoup ont lu cette histoire avec la présupposition que Matthieu doit avoir fait référence à un événement astronomique réel qui s’est produit à l’époque de la naissance de Jésus. L’astronome Michael R. Molnar, par exemple, a soutenu que l’étoile de Bethléem était une éclipse de Jupiter au sein de la constellation d’Ares.

Il y a au moins deux problèmes liés à l’association d’un événement spécifique avec l’étoile de Matthew. La première est que les savants ne sont pas certains de la date exacte de la naissance de Jésus. La date traditionnelle de sa naissance peut être décalée de six ans.

La seconde est que des événements astronomiques mesurables et prévisibles se produisent avec une fréquence relative. La quête pour découvrir quel événement, le cas échéant, Matthew aurait pu avoir à l’esprit est donc compliquée.

‘Étoile de Noël’ de 2020: Faits amusants sur la grande conjonction Jupiter-Saturne

Croyances sur l’étoile

La théorie selon laquelle la conjonction de Jupiter et de Saturne pourrait être l’étoile de Bethléem n’est pas nouvelle. Il a été proposé au début du 17e siècle par Johannes Kepler, un astronome et mathématicien allemand. Kepler a soutenu que cette même conjonction planétaire dans ou autour de 6 avant JC aurait pu servir d’inspiration pour l’histoire de Matthew sur l’étoile.

Kepler n’a pas été le premier à suggérer que l’étoile de Bethléem pourrait avoir été un événement astronomique reconnaissable. Quatre cents ans avant Kepler, entre 1303 et 1305, l’artiste italien Giotto a peint l’étoile comme une comète sur les murs de la chapelle Scrovegni à Padoue, en Italie.

Les chercheurs ont suggéré que Giotto ait fait cela en hommage à la comète de Halley, que les astronomes ont déterminé qu’elle était visible en 1301, lors de l’un de ses vols réguliers au-delà de la Terre. Les astronomes ont également déterminé que la comète de Halley est passée par la Terre vers 12 av.J.-C., entre cinq et dix ans avant que la plupart des érudits ne soutiennent que Jésus est né. Il est possible que Giotto ait cru que Matthew faisait référence à la comète de Halley dans son histoire de la star.

Les tentatives pour découvrir l’identité de la star de Matthew sont souvent créatives et perspicaces, mais je dirais qu’elles sont également erronées.

L’étoile de l’histoire de Matthew n’est peut-être pas un phénomène naturel «normal», et Matthew le suggère dans la manière dont il le décrit. Matthieu dit que les sages viennent à Jérusalem «de l’Est». L’étoile les conduit ensuite à Bethléem, au sud de Jérusalem. L’étoile effectue donc un virage serré à gauche. Et les astronomes conviendront que les étoiles ne font pas de virages serrés.

De plus, lorsque les sages arrivent à Bethléem, l’étoile est suffisamment basse dans le ciel pour les conduire vers une maison spécifique. Comme le dit le physicien Aaron Adair: «on dit que l’étoile s’arrête sur place et plane au-dessus d’un logement particulier, agissant comme une ancienne unité GPS.» La «description des mouvements de l’étoile», a-t-il noté, était «en dehors de ce qui est physiquement possible pour tout objet astronomique observable».

Fondements théologiques

En bref, il ne semble y avoir rien de «normal» ou de «naturel» dans le phénomène décrit par Matthew. Peut-être que le point que Matthew essaie de faire valoir est différent.

L’histoire de l’étoile de Matthew s’inspire d’un corpus de traditions dans lequel les étoiles sont liées à des dirigeants. Le lever d’une étoile signifie qu’un dirigeant est arrivé au pouvoir.

Dans le livre biblique des Nombres, par exemple, qui date du 5ème siècle avant JC, le prophète Balaam prédit l’arrivée d’un souverain qui vaincra les ennemis d’Israël. «Une étoile sortira de Jacob, [meaning Israel]… Il écrasera les frontières de Moab.

L’un des exemples les plus connus de cette tradition de l’antiquité est le soi-disant «Sidus Iulium», ou «Julian Star», une comète apparue quelques mois après l’assassinat de Jules César en 44 av. l’Ancien rapporte que la comète était si brillante qu’elle était visible en fin d’après-midi, et que de nombreux Romains ont interprété le spectacle comme une preuve que Jules César était maintenant un dieu.

À la lumière de ces traditions, je crois que l’histoire de l’étoile de Matthieu n’existe pas pour informer les lecteurs d’un événement astronomique spécifique, mais pour soutenir les affirmations qu’il fait sur le caractère de Jésus.

En d’autres termes, je soutiens que l’objectif de Matthew en racontant cette histoire est plus théologique qu’historique.

La prochaine conjonction de Jupiter et de Saturne n’est donc probablement pas un retour de l’étoile de Bethléem, mais Matthew serait probablement satisfait de la crainte qu’elle inspire à ceux qui l’anticipent.

Cet article est republié à partir de The Conversation sous une licence Creative Commons. Lisez l’article original.

Suivez toutes les questions et débats d’Expert Voices – et participez à la discussion – sur Facebook et Twitter. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de l’éditeur.