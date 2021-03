Alors que le smartphone bon marché conquiert le monde, les téléphones multifonctions meurent

Les téléphones non intelligents, de moins en moins fréquents dans la société.

Vous souvenez-vous des téléphones multifonctions? Oui, oui, les téléphones portables avant l’entrée des smartphones dans nos vies. Les téléphones portables qui n’étaient utilisés que pour appeler, envoyer des SMS et jouer au serpent.

Ces appareils qui, il y a quelques années, sont devenus à la mode parmi tous les utilisateurs qui voulaient se désintoxiquer de la dépendance mobile. Ces terminaux dont personne ne se souvient aujourd’hui parce que il y a des smartphones vraiment bon marché sur le marché qui sont un vrai délice.

Qui se souvient des téléphones multifonctions? Eh bien personne

Comme on le lit dans SamMobile, le marché des téléphones multifonctions ou également appelés non smartphones a diminué par rapport à l’année précédente et honnêtement, cela ne doit pas être une mauvaise nouvelle.

Par exemple, Samsung, qui est la société la plus importante du paysage Android a perdu 2% sur le marché hors smartphone, quelque chose qui au cas où vous ne l’auriez pas remarqué, ils s’en soucient très peu.

Parce que seulement ce n’est qu’une question de temps avant que les «téléphones multifonctions» disparaissent complètement alors que de plus en plus d’utilisateurs de tous âges et de tous les pays (y compris les marchés émergents) se tournent vers les smartphones.

Quelle est la raison pour laquelle ces appareils sont de moins en moins présents? Smartphones économiques. Alors qu’il y a quelques années, acheter des téléphones Android bon marché était pratiquement un suicide, il existe aujourd’hui des alternatives fantastiques pour 100 euros ou moins. Beaucoup de ces marques telles que Xiaomi ou realme sont établies sur le marché et fabriquent des téléphones de qualité, il ne vaut donc pas la peine d’acheter un appareil non intelligent.

En tout, le marché de ces appareils a diminué de 24% d’une année sur l’autre au quatrième trimestre 2020 Et bien que dans de nombreux pays comme l’Inde, ils aient toujours leur public, la vérité est que de moins en moins d’utilisateurs parient sur eux.

Finalement à ce jour, il n’y a aucune excuse pour ne pas avoir de smartphone puisque même les modèles les moins chers peuvent, même avec leurs limites, durer quelques années sans aucun problème. Pas en vain, pour appeler par téléphone et utiliser des applications comme WhatsApp, il n’est pas non plus nécessaire de dépenser 1000 euros sur un smartphone.

Rubriques connexes: Technologie mobile

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂