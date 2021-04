Alors que la NASA dépanne son hélicoptère sur Mars, le rover Perseverance reste occupé

le Hélicoptère d’ingéniosité Le premier vol sur Mars a été retardé, mais les équipes de la planète rouge de la NASA restent occupées avec la plus grande mission Perseverance.

La taille d’une voiture Rover de persévérance a un programme ambitieux au cours de sa mission principale de deux ans: rechercher des environnements habitables potentiellement anciens et collecter les échantillons les plus prometteurs pour une future mission à rapporter sur Terre en 2031.

Ainsi, alors que Perseverance reste proche d’Ingenuity pour capturer des images du vol éventuel du drone, le rover est loin d’être inactif. Dépêches du compte officiel sur Twitter montre qu’il reste en place après avoir parcouru 270 mètres de son site d’atterrissage du 18 février à la vue sur l’aérodrome sélectionnée par l’équipe de mission. Pour rester occupé pendant le retard, Percy étudie les rochers à ses pieds.

En rapport: Comment regarder le premier vol de l’hélicoptère Mars Ingenuity en ligne

« Je me prépare à faire de la science locale au point de vue #MarsHelicopter, en attendant le premier vol. J’ai photographié certaines des roches locales », a tweeté le compte mercredi. Vous pouvez afficher les dernières images téléchargées sur ce site Web de la NASA , qui montre en effet pas mal de photos de roches à proximité ainsi que des vues à longue distance de l’hélicoptère Ingenuity.

Pendant ce temps, l’équipe d’Ingenuity est en train de dépanner un test de rotation du rotor à grande vitesse qui n’a pas produit les résultats attendus vendredi 9 avril. L’anomalie repoussé la date du premier vol , qui devait être dimanche (11 avril). L’ingéniosité doit voler de ses propres ailes en raison de la distance entre la Terre et Mars; effectivement, cela signifie que personne ne peut « manipuler » le drone, donc l’équipe d’Ingenuity veut procéder avec précaution avant d’autoriser l’hélidrone à voler.

L’équipe a passé le week-end dernier à la recherche d’une solution et a constaté que « la modification et la réinstallation mineures du logiciel de contrôle de vol d’Ingenuity est la voie la plus solide », ont déclaré les responsables du Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA en Californie, qui gère la mission de démonstration technologique, écrit dans une mise à jour lundi .

JPL n’a pas encore fixé de nouvelle date de vol et a noté qu’il faudra un certain temps pour transmettre les modifications logicielles et les valider. L’équipe dispose de 30 sols martiens (ou 31 jours terrestres) pour faire décoller l’ingéniosité au moins une fois avant que le rover ne passe à autre chose. Étant donné qu’Ingenuity reste en bonne santé, les responsables du JPL ont ajouté qu’ils étaient convaincus que l’hélicoptère volera avant la fermeture de sa fenêtre.

La persévérance, l’ingéniosité et la mission travaillent toutes pendant les 100 premiers jours cruciaux où JPL tente de tirer le meilleur parti de l’enthousiasme et de l’adrénaline qui accompagnent un nouvel atterrissage sur Mars. Les contrôleurs sont travaillant temporairement sur « l’heure de Mars » et faire avancer leurs horaires d’environ 40 minutes par jour afin qu’ils soient éveillés en même temps que le rover et l’hélicoptère.

La mission de l’hélicoptère de voler sur Mars pourrait, en cas de succès, annoncer une nouvelle génération d’explorateurs volants qui pourraient repérer devant les rovers et les humains pour rechercher des itinéraires de voyage ou examiner des terrains dangereux inaccessibles aux véhicules terrestres. Ingéniosité pourrait effectuer jusqu’à cinq vols sur Mars, le dernier (le cas échéant) devrait voler en terrain inconnu dans le cratère de Jezero.

Suivez Elizabeth Howell sur Twitter @howellspace. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.