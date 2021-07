Alors que je revoyais « Sex And The City », je ne pouvais pas m’empêcher de me demander : Carrie ne méritait-elle pas mieux ?

Je me souviens avoir regardé la finale de la série de Sexe et la ville en 2004 avec un groupe de trentenaires étourdies (la plupart d’entre nous mariées avec des enfants). Nous avons bu du Cosmos et applaudi quand Carrie s’est retrouvée avec M. Big au lieu du Russe.

Pour beaucoup, c’était la finale parfaite de la série. Après des années de lutte et de conflits en tant que femme célibataire, l’esprit, la passion et la persévérance de Carrie ont finalement porté leurs fruits. Elle a réussi d’une manière ou d’une autre à faire le miracle en convainquant l’homme d’affaires distant, introuvable, émotionnellement absent, M. Big, de la choisir.

C’était la fin heureuse du conte de fées proverbial que nous pensions tous que la célibataire Carrie Bradshaw méritait. Mais qu’a-t-elle vraiment gagné ?

Et à quel point une éternité avec un narcissique manipulateur pourrait-elle être heureuse ?

En regardant de façon excessive SATC sur HBO Max, une chose est devenue claire pour moi – M. Big est un connard.

Pendant des années, il manipule Carrie et la laisse souvent se sentir comme une merde complète et totale. Chaque fois que Carrie est vraiment et authentiquement heureuse – comme dans sa relation avec Aidan – M. Big réapparaît pour faire exploser sa vie et la ramener dans son orbite arrogante et condescendante. Il est tellement toxique que Carrie n’est libérée de sa dépendance à la cigarette que lorsque M. Big n’est pas sur la photo, l’incitant à être une «mauvaise fille» et à inhaler du poison dans ses poumons.

Dans une émission sur les obsessions des femmes pour les chaussures et les sacs à main de créateurs, Big traite souvent les belles jeunes filles comme si elles étaient des accessoires jetables chers (et sexy), de simples bonbons pour les bras ou des accessoires. Carrie a une relation émotionnelle et spirituelle plus profonde avec ses Manolo Blahniks que Big avec sa charmante épouse, Natasha, qu’il trahit presque immédiatement parce qu’elle remplit leur maison de trop de beige.

Carrie, quant à elle, est l’anti-Natasha. Elle a les cheveux crépus et ingérables et s’habille dans les couleurs les plus vives et dépareillées. Carrie est peut-être pleine de doutes et de névroses, mais elle n’est jamais un vieux beige ennuyeux.

Pourtant, la plupart du temps, M. Big prouve qu’il préfère les modèles génériques, vides et beaux. C’est peut-être parce qu’il est plus facile d’impressionner ces femmes (selon l’émission) avec son argent. Les mannequins sont simplement attirés par son pouvoir et ignorent ainsi son incapacité à s’engager dans une conversation honnête et intelligente.

Carrie dans toute sa complexité désordonnée, vibrante, ne peut pas garder le seul intérêt de Big longtemps. Big ne peut pas non plus maintenir pour elle l’illusion qu’il est autre chose qu’un homme-enfant superficiel, inarticulé, peu sûr et vieillissant, qui se sent dépassé par son intelligence émotionnelle.

Dans Sexe et la ville, Carrie est la seule femme qui n’est pas générique et interchangeable dans la vie de Big. Et c’est révélateur que M. Big n’a aucun ami autre que Carrie.

Pour la plupart de la série, l’inattention et la retenue émotionnelle de Big font que Carrie se sent folle, instable et peu sûre, pourtant, c’est elle qui a des attachements sûrs aux autres. Carrie entretient des relations saines, fonctionnelles et mutuellement satisfaisantes avec ses meilleures amies Miranda, Samantha, Charlotte et Stanford.

Il n’y a que Big (le vrai solitaire) qui dépouille Carrie de son identité positive et la transforme en une femme pathétique qui a besoin de son attention dédaigneuse pour se sentir à la fois valorisée et validée.

En plus de cela, ses soi-disant problèmes d’engagement sont pratiques (et conneries). Carrie a raison quand elle dit qu’il ne veut tout simplement pas s’engager envers elle. Il la repousse maintes et maintes fois, et pourtant, l’enchaîne pendant des années, prétendant être un ami. Mais les vrais amis ne sabotent pas la vie amoureuse de leurs amis et ne sapent pas leur estime de soi.

M. Big joue avec Carrie parce qu’il le peut et parce que c’est un con. Il exploite sa faiblesse pour lui et l’empêche finalement de trouver le vrai bonheur avec quelqu’un qui n’est pas un con.

Cela ne veut pas dire que cette histoire n’est pas réaliste. Ce n’est cependant pas romantique. Il ne doit pas non plus être considéré comme un exemple d’amour véritable.

Et cela vous fait vous demander : pourquoi les femmes autrement fortes choisissent-elles d’aimer les connards ?

Nous sommes tous tombés amoureux de la relation Carrie/Big parce que nous croyons à la vieille maxime : les contraires s’attirent.

Mais ce n’est pas seulement la Belle et la Bête. Ou l’homme d’affaires et l’artiste.

Big et Carrie étaient le classique Couple narcissique/empathe.

L’empathe cherche à sauver le narcissique et à le changer pour le mieux. Mais le narcissique ne change jamais. En fin de compte, l’empathe est généralement laissée épuisée et vide, se demandant ce qu’elle aurait pu faire différemment pour rendre le narcissique heureux.

La réponse courte ? Rien.

Les narcissiques restent les plus inconscients de toutes les espèces humaines, résistants au changement ou à la responsabilité.

Pourquoi l’empathe reste-t-il ? Parce que l’empathe voit la blessure du narcissique et croit qu’elle seule peut le guérir. De plus, lui donner (et assumer sa douleur), la fait se sentir aimée.

Sous le charme de son charisme et de son charme (et de ses fausses promesses), elle craque pour la fumée et les miroirs. Elle pense que cette fois sera différente, même si c’est elle qui s’est à nouveau adaptée pour lui convenir, alors qu’il reste inébranlable et têtu – complètement non évolué et inchangé.

J’ai passé trois décennies avec ma propre version de M. Big jusqu’à ce qu’il me rejette après 25 ans de mariage. Et je commence seulement maintenant à voir comment, comme Carrie, j’ai choisi de voir le meilleur de cet homme maintes et maintes fois, malgré son incapacité et son refus de grandir ou de mûrir émotionnellement, mentalement et spirituellement dans notre mariage.

Au cours des deux années qui se sont écoulées depuis son départ, j’ai fait beaucoup de conseils et d’introspection profonde (et de deuil), alors qu’il est surtout daté et a recherché l’attention et la validation à l’extérieur. Et j’en suis venu à comprendre que même si nous nous aimions et que nous étions nous-mêmes en tant que coparents, notre dynamique principale et nos modèles de relation n’étaient pas si fonctionnels, sains ou compatibles.

J’ai été attirée par cet homme à cause d’un traumatisme d’enfance qui m’a laissé un style d’attachement anxieux (et donc à l’aise avec un homme émotionnellement indisponible).

Je suis resté parce que j’aimais la vie et la famille que nous avons construites ensemble (et je suis très fidèle). De plus, j’ai entrevu son âme et j’ai vu ses blessures d’enfance qui l’ont laissé avec un style d’attachement évitant.

Les mariages prospèrent (c’est ce qu’on me dit) sur la connexion, l’intimité, l’honnêteté, l’authenticité, l’intégrité et la communication. Nous n’avons jamais pu résoudre le conflit parce qu’il a fui la confrontation et a refusé d’enlever le masque qu’il portait.

J’étais loin d’être parfait avec un tas de mes propres défauts, faiblesses et accès de dépression. Mais j’ai affronté mes démons de front, déterminé à me guérir et à perturber l’héritage du traumatisme, plutôt que de le transmettre à nos enfants.

Les opposés – en particulier les partenaires anxieux et évitants – s’attirent souvent, trouvant un certain confort et une certaine familiarité dans leurs schémas relationnels discordants et conflictuels.

Cependant, avec le temps, ces opposés se repoussent également – ​​à moins que les deux parties ne soient disposées à explorer leurs blessures, leurs déclencheurs et leurs schémas – et tentent de les guérir.

Dans revoir Sex and the City, je grince des dents maintenant, plutôt que fauve, sur la relation de Carrie avec M. Big.

Je grince des dents à sa poursuite pathétique de ses affections.

Je grince des dents devant le déséquilibre du pouvoir au sein de la relation, ainsi que la retenue et le renforcement intermittent qui la maintiennent instable et en insécurité, cherchant toujours son approbation.

Je grince des dents quand elle fait des excuses pour lui à ses amis.

Je grince des dents quand il reste émotionnellement indisponible tout en la gardant accrochée en l’enchaînant avec des promesses superficielles, des flirts bon marché et des singeries sexuelles.

Je grince des dents quand je vois la façon dont elle fuit un homme simple, stable, aimant, honnête et authentique comme Aidan parce qu’elle est accro à la poursuite d’un homme fermé qui non seulement ne l’aimera jamais, mais il ne s’aimera jamais lui-même.

Je grince des dents parce que je vois tellement de MOI-MÊME dans l’écrivain désordonné, complexe, empathique et émotif nommé Carrie Bradshaw.

Je grince des dents parce que je ne peux pas croire que j’ai trop naïvement confondu l’attachement aux traumatismes avec le véritable amour.

Je grince des dents parce que nous continuons à raconter les mêmes contes de fées toxiques et les positionnons comme des histoires d’amour épiques plutôt que comme les tragédies abyssales et les récits édifiants qu’ils sont vraiment.

Pour la première fois de ma vie, je regarde Sexe et la ville en tant que femme célibataire, et ce qui me choque le plus, c’est la façon dont cette émission dépeint les femmes célibataires comme des perdantes désespérées, solitaires et incomplètes.

Pour la plupart, j’aime être célibataire (et pas vraiment sortir ensemble), et je ne crois plus aux conneries que vous n’êtes rien à moins d’avoir quelqu’un avec qui partager votre vie.

J’ai eu un partenaire pendant plus de 30 ans, mais souvent je me sentais seul dans les moments difficiles. Et honnêtement, c’est la première fois de ma vie que je me sens proche d’être entier et complet et aussi – heureux et épanoui.

Pourquoi? Parce que je ne m’attends pas à ce que quelqu’un d’autre me rende heureux. Au lieu de cela, je trace ma propre voie, je réponds à mes propres besoins, je poursuis mon propre but et mes propres passions.

Peut-être qu’être en couple n’est pas une garantie de bonheur et de succès, tout comme être célibataire ne se traduit pas automatiquement par une vie de tristesse et d’échec.

Quoi qu’il en soit, j’espère que dans le redémarrage de la SATC, Carrie Bradshaw d’âge moyen, comme beaucoup d’entre nous, se retrouvera à nouveau célibataire, après avoir été déçue et brisée par les rebondissements inattendus de la vie.

Seulement cette fois, j’espère que Carrie n’attend plus ou ne poursuit plus un homme indisponible – et indigne -.

J’espère que Carrie se regarde dans le miroir et aime absolument ce qu’elle voit.

Lizzie Finn est rédactrice indépendante, blogueuse, scénariste et formatrice en scénarisation. Son travail se concentre sur la santé, le bonheur, les relations, la télévision/le cinéma, les psychédéliques, le féminisme, la maternité et les neurosciences. Consultez son site Web.

Cet article a été initialement publié sur Medium. Réimprimé avec la permission de l’auteur.