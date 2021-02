Alors que de nouvelles sondes atteignent Mars, voici ce que nous savons jusqu’à présent des voyages sur la planète rouge

Cet article a été initialement publié sur La conversation. La publication a contribué à l’article à 45secondes.fr’s Voix d’experts: Op-Ed & Insights.

Trois nouveaux vaisseaux spatiaux devraient arriver sur Mars ce mois-ci, mettant fin à leur voyage de sept mois dans l’espace.

La première, la sonde Hope des Émirats arabes unis, s’est rendue sur la planète rouge la semaine dernière. Il restera en orbite et étudiera son atmosphère pendant une année martienne complète (687 jours terrestres).

La mission chinoise Tianwen-1 est également entrée en orbite ce mois-ci et commencera à rechercher le site d’atterrissage potentiel de son rover Mars, qui doit être déployé en mai.

En cas de succès, la Chine deviendra le deuxième pays à atterrir un rover sur Mars.

Ces deux missions ont rejoint six engins spatiaux en orbite étudiant activement la planète rouge d’en haut:

La plus ancienne sonde active – Mars Odyssey – est en orbite autour de la planète depuis 20 ans.

Le troisième vaisseau spatial à atteindre Mars ce mois-ci est le rover Perseverance de la NASA, qui devrait atterrir le 18 février. Il recherchera des signes de vie microbienne ancienne, mais sa mission se tourne également vers l’avenir, testant de nouvelles technologies qui pourraient aider les humains à visiter Mars un jour.

Laboratoires sur roues

La NASA a un bilan impressionnant pour atterrir sur Mars. Il a effectué avec succès les huit missions sur la surface martienne.

Ce qui a commencé avec les deux atterrisseurs Viking dans les années 1970 se poursuit aujourd’hui avec l’atterrisseur InSight, qui a étudié la météo quotidienne sur Mars et détecté les tremblements de terre au cours des deux dernières années.

Quelques minutes après l’atterrissage, Viking 1 a capturé la toute première photographie prise depuis la surface martienne. (Crédit d’image: NASA / JPL)

Perseverance sera le cinquième rover à arriver sur Mars capable de s’aventurer à la surface d’une autre planète.

Ces étonnants laboratoires sur roues ont élargi notre connaissance d’un monde lointain. Voici ce qu’ils nous ont dit jusqu’à présent.

Le premier rover – Sojourner

Vingt ans après que les Viking 1 et 2 ont posé des sondes stationnaires sur Mars, un troisième vaisseau spatial a finalement atteint la planète, mais celui-ci pourrait bouger.

Le 4 juillet 1997, le Pathfinder de la NASA a littéralement rebondi sur la surface martienne, enfermé en toute sécurité dans un ensemble géant d’airbags. Une fois stable, l’atterrisseur a sorti le rover Sojourner.

Le premier rover sur Mars pouvait se déplacer à une vitesse maximale de 1 cm par seconde et était à peu près aussi long (63 cm) qu’un skateboard – plus petit que certains des rochers rencontrés.

Sojourner a exploré 16 emplacements près de l’atterrisseur Pathfinder, y compris la roche volcanique «Yogi». Des photos de son site d’atterrissage, Ares Vallis, ont montré qu’il était jonché de cailloux arrondis et de roches conglomérales, preuve d’anciennes plaines inondables.

Les géologues – Esprit et opportunité

Une paire de rovers surdimensionnés est arrivé sur Mars au début de 2004. Spirit et Opportunity étaient des géologues, à la recherche de minéraux dans les roches et le sol, des indices cachés selon lesquels Mars sèche et froide a pu autrefois être humide et chaude.

Ce « selfie » aérien a été combiné avec le plus grand panorama jamais réalisé par Spirit – il contient des centaines d’images individuelles du cratère de Gusev prises sur trois jours martiens. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech / Cornell)

Spirit a atterri dans le cratère de Gusev, un cratère de 150 km de large créé il y a des milliards d’années lorsqu’un astéroïde s’est écrasé sur Mars.

Spirit a découvert des preuves d’une ancienne explosion volcanique, causée par la lave chaude rencontrant l’eau. De petites roches avaient été projetées vers le ciel mais sont ensuite retombées sur Mars. L’examen de l’impact ou de «l’affaissement de la bombe» a montré que la roche avait atterri sur un sol humide.

La flèche indique un petit cratère ou un affaissement de la bombe, de seulement 4 cm de diamètre, qui s’est formé dans le sol trempé et humide lorsqu’une roche éjectée est retombée sur Mars. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech / USGS / Cornell)

Même lorsque les choses tournaient mal, Spirit a fait de nouvelles découvertes. Tout en traînant une roue avant cassée, Spirit fit remonter une trace de terre révélant une tache de silice blanche.

Ce minéral existe généralement dans les sources chaudes ou les évents de vapeur, des environnements idéaux où la vie sur Terre a tendance à s’épanouir.

Une piste de 20 cm révélant de la silice blanche et un indice que Mars était autrefois humide et chaud. (Crédit d’image: NASA / JPL / Cornell)

Le rover qui a continué à avancer

L’opportunité est arrivée sur Mars trois semaines après Spirit. Sa mission initiale de trois mois a été prolongée à 14 ans car elle a parcouru près de 50 km à travers le terrain martien.

Atterrissant dans le petit cratère Eagle, Opportunity a ensuite visité plus de 100 cratères d’impact. Il a également trouvé une poignée de météorites, les premières à être étudiées sur une autre planète.

Le voyage d’Opportunity depuis Eagle Crater vers son dernier lieu de repos sur le bord d’Endeavour Crater est souligné en jaune. Le contour bleu de Phillip Island à Victoria est inclus pour l’échelle. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech / MSSS / Museums Victoria)

Le rover descendait dans le cratère Endeavour lorsqu’une tempête de poussière a mis fin à sa mission. Mais c’est au bord du cratère qu’Opportunity a fait ses plus grandes découvertes.

Il a trouvé des signes d’anciens écoulements d’eau et a découvert que les parois du cratère sont faites d’argiles qui ne peuvent se former que là où l’eau douce est disponible – une preuve supplémentaire que Mars aurait bien pu être un lieu de vie.

Le chimiste – Curiosité

Curiosity a atterri dans le cratère Gale le 6 août 2012 et continue d’explorer la région aujourd’hui. Pendant la pandémie de coronavirus, les scientifiques et les ingénieurs ont commandé le rover de leurs maisons.

Une impression d’artiste de la curiosité alors qu’elle descend du sommet de l’atmosphère martienne pour se poser doucement à la surface de la planète. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

Dans une première pour l’exploration spatiale, Curiosity de la NASA a été abaissée à la surface martienne à l’aide d’une «grue céleste». Après un atterrissage en douceur réussi, les câbles de la grue ont été coupés et l’étage de descente du vaisseau spatial s’est envolé pour s’écraser ailleurs.

Curiosity est un laboratoire de chimie entièrement équipé. Il peut tirer des lasers sur les roches et également forer le sol pour prélever des échantillons. Il est confirmé que l’ancienne Mars avait autrefois la bonne chimie pour soutenir la vie microbienne.

La curiosité a également trouvé des preuves d’anciennes rivières et lacs d’eau douce. Il semble que l’eau s’écoulait autrefois vers un bassin du mont Sharp, un pic central qui s’élève à 5,5 km de l’intérieur du cratère Gale.

Curiosity prend une photo d’elle-même, travaillant à travers la pandémie COVID-19 et forant des trous dans un possible lit de rivière ancien. (Crédit d’image: NASA / JPL)

En étant à la surface de Mars, nous avons appris qu’elle était autrefois très différente de la planète sèche et poussiéreuse qu’elle est aujourd’hui.

Avec de l’eau qui coule, des océans possibles, une activité volcanique et une abondance d’ingrédients clés nécessaires à la vie, la planète rouge ressemblait beaucoup plus à la Terre. Qu’est-il arrivé pour le faire changer si radicalement?

C’est passionnant de réfléchir à ce que les rovers Perseverance et Taiwen-1 peuvent découvrir en explorant leur propre parcelle de Mars. Ils pourraient même nous conduire au jour où les humains explorent la planète rouge pour nous-mêmes.

Les couleurs de cette image du cratère Gale ont été ajustées pour correspondre aux conditions sur Terre – cela aide les géologues à interpréter les roches, mais cela change également le ciel martien rose naturel en un bleu semblable à la Terre. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

