Alors que Biden borde la Géorgie, Twitter libère les tensions

La Géorgie est une reine en désordre. (Getty)

Les mèmes électoraux américains sont à peu près la seule chose qui nous empêche d’exploser en ce moment, tbh.

Trois jours après le jour du scrutin (3 novembre), l’Amérique (et le monde) n’est pas plus près d’un résultat définitif.

Joe Biden est en avance sur le vote populaire, avec le total le plus élevé de l’histoire des États-Unis. Mais grâce au système étrange des collèges électoraux américains, cela pourrait prendre des heures, des jours ou même des semaines avant que cela ne se traduise par une victoire.

Selon le Presse associée, le démocrate a actuellement 264 votes dans les collèges électoraux (y compris les 11 de l’Arizona, que certaines autres organisations jugent trop proches pour appeler).

Il lui en faut 270 pour remporter la présidence, la Géorgie (16 voix électorales), la Pennsylvanie (20), la Caroline du Nord (15) et le Nevada (6) toujours en jeu.

Vendredi matin (6 novembre), Biden a devancé en Géorgie, largement considérée comme un siège républicain sûr. Et comme il n’y a pas grand-chose d’autre à faire pour le moment, Internet (surtout Bob the Drag Queen, si nous sommes honnêtes) est allé de l’avant et a fait ce qu’il fait de mieux.

pic.twitter.com/O2EHezeGVX – Les vies noires comptent toujours (@thatonequeen) 6 novembre 2020

pic.twitter.com/lv7j4geN4V – Les vies noires comptent toujours (@thatonequeen) 6 novembre 2020

Atlanta arrive et rend la Géorgie bleue comme pic.twitter.com/Gi2ks2jbXH – nuage (@ dritingcl0ud) 6 novembre 2020

La Géorgie est enfin reconnue pour ses finitions DRAMATIQUES que vous adorez voir 🇬🇪 https://t.co/U3zQZCGzmQ pic.twitter.com/GyKapK9Fjk – #EurovisionAgain (@EurovisionAgain) 6 novembre 2020

dire merci nicole paige brooks d’atlanta, géorgie pour flippin pic.twitter.com/BPA7ku2ZW5 – Josiah Antonio (@josiahvantonio) 6 novembre 2020

Et un pour tous les non-Américains qui essaient désespérément de donner un sens à tout cela.

Bien que Joe Biden soit en tête de la Géorgie avec 99% des bulletins comptés, la victoire n’est pas encore assurée.

La marge entre les deux candidats dans l’État est actuellement de 917 voix. Si la marge finale est inférieure à 0,5 pour cent du total des voix (un seuil qui sera probablement d’environ 25 000 sur la base du décompte actuel), le perdant a le droit d’exiger un rappel.

Biden est en tête au Nevada et devrait prendre les devants en Pennsylvanie, où Trump est actuellement en avance de 18000. S’il peut occuper l’Arizona, l’un de ces trois États lui délivrerait la présidence. Même sans l’Arizona, il pourrait toujours capturer la Maison Blanche en prenant la Pennsylvanie, ou n’importe lequel des deux autres États.

Trump, quant à lui, devrait gagner le Nevada, la Caroline du Nord, la Géorgie et la Pennsylvanie (ainsi que l’Alaska, qui n’a pas été appelé mais semble certain de rester rouge).

Avec la réélection qui lui échappe les doigts, le président a fait une crise de colère, faisant une série d’accusations sans fondement de fraude et tentant d’empêcher le décompte des votes légitimes. L’élection, cependant, continue.