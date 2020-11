Alors maintenant! "Escadrons Star Wars" obtient Map & Raumjäger en tant que DLC

Electronic Arts intensifie à nouveau avec « Star Wars Squadrons »: le jeu de combat spatial reçoit deux mises à jour cette année avec une nouvelle carte multijoueur et deux nouveaux navires. Il existe également une fonctionnalité de mise en relation demandée par les fans.

C’est une blague cynique populaire depuis des années qu’EA ne crée que des jeux de service en direct qui peuvent rapporter de l’argent sans fin. Plus récemment, l’éditeur a sorti « Star Wars Squadrons », un jeu autonome sans aucune microtransaction ni feuille de route de contenu – et soudainement les fans enthousiastes ont réclamé plus. Les développeurs se sont maintenant laissés convaincre.

Carte du prologue pour le multijoueur

Dans un article de blog, le studio responsable EA Motive remercie pour l’enthousiasme des fans et annonce deux mises à jour gratuites. Le premier sortira le 25 novembre et, en plus de quelques correctifs d’équilibrage et de nouveaux composants de vaisseau spatial, met en jeu la carte Fostar Haven pour le multijoueur. Il s’agit de la carte spatiale que vous connaissez déjà du prologue de « Star Wars Squadrons », mais elle peut également être utilisée en mode multijoueur.

Renforts pour la rébellion et l’empire

La deuxième mise à jour suit à une heure encore inconnue en décembre et met en jeu deux nouveaux navires. Du côté de l’alliance rebelle vous montez ensuite dans le nouveau bombardier B-wing, l’empire contrecarre avec le chasseur TIE Defender. Les deux doivent être bien équilibrés l’un contre l’autre ainsi que contre les vaisseaux spatiaux déjà jouables, de sorte qu’aucun vaisseau spatial ne soit meilleur qu’un autre – cela dépend de votre propre style de jeu.

Enfin, il existe une autre innovation en matière de matchmaking: les matchs personnalisés entrent en jeu et vous permettent de définir vos propres règles pour les parties avec et contre d’autres joueurs. Avec un nouveau navigateur de serveur, les lobbies privés et publics devraient être facilement consultables.