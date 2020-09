Alors les collants marchent vers un automne stylé

08.09.2020 09h00

L’automne approche à grands pas et il devient coloré. Maintenant, le compagnon d’automne classique a reçu une mise à niveau de couleur. Les collants marchent si brillamment vers un automne stylé.

L’automne est coloré et c’est ainsi que la mode devrait être. Alors que les couleurs comme le chameau, le beige et l’olive donnent généralement le ton pendant les saisons les plus fraîches, cette saison peut être un peu explosive, même en ce qui concerne les collants.

Tendance automnale avec une pointe de courage

Certes, les collants en Green Sheen, Amberglow et Mandarin Red nécessitent un peu plus de courage que les collants noirs habituels. Sur les podiums des Fashion Weeks, des combinaisons apparaissent également dans lesquelles collants et chaussures sont également ton sur ton. Il est préférable pour les femmes de choisir des collants d’une teinte plus claire. À propos: la règle selon laquelle les pompes ne fonctionnent qu’avec des collants est depuis longtemps dépassée. La combinaison de collants et de baskets assure également un vrai look wow.

Pour qu’il ne se passe pas trop de choses au final, il est conseillé de coiffer un peu plus calmement par-dessus. Les tons doux de la terre, par exemple, se marient parfaitement avec l’orange ou le vert. Une veste en jean est recommandée pour les jours plus frais – un classique qui va avec presque toutes les tenues.

Aussi intéressant:

Premiers secours dans un accident d’échelle

Qu’ils soient brillants ou subtils, les collants sont un compagnon fiable pour les amateurs de jupes et de robes pendant la saison froide et humide. Ce n’est ennuyeux que lorsqu’une échelle gâche l’apparence parfaite. Dans ce cas, il existe deux remèdes SOS: Premièrement, le vernis à ongles transparent, que nous appliquons aux deux extrémités de l’échelle le plus rapidement possible. Cela empêche davantage de déchirure.

À propos, la laque a également le même effet. Si la fissure est un peu plus grande, malheureusement, seule une paire de collants de rechange aidera. C’est bien qu’il ne prenne pas beaucoup de place et s’intègre confortablement même dans la plus petite pochette.

(kms / spot)