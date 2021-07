Alors décevant ? Réactions et mèmes pour Space Jam 2

Une attente de 25 ans a pris fin ce jeudi 15 juillet, car il est enfin sorti en salles. Space Jam : une nouvelle ère, la suite du célèbre film avec Michael Jordan. Cette fois-ci, c’est une autre star de la NBA comme LeBron James qui attire toute l’attention pour ses débuts au cinéma. Le film a suscité beaucoup d’attentes et les personnes les plus anxieuses sont déjà allées le voir. Obtenez les réactions, les mèmes et les comparaisons avec l’original ! Vue.

Le lancement a eu lieu dans les cinémas du monde entier, y compris ceux d’Amérique latine, mais il n’est pas disponible dans tous les pays sur HBO Max. Pour le moment, ce n’est qu’aux États-Unis qu’il peut être vu simultanément dans les deux modalités et on s’attend à ce que dans 35 jours, il atteigne la plate-forme dans le reste de la planète. Si vous souhaitez aller au cinéma et que vous avez des doutes sur la première, vérifiez les dates en fonction de votre lieu de résidence.







La production dirigée par Malcolm D. Lee a poussé de nombreux fans à décider d’aller au cinéma poussés par le succès de Space Jam en 1996. Les premières critiques n’ont pas pu éviter les comparaisons avec le film du siècle dernier, bien qu’en général elles soient positives. . « Il ne copie pas et ne cherche pas à être une version améliorée de son prédécesseur, au contraire, il sauve avec humour certains des éléments du premier opus et ajoute ses propres touches qui le ramènent dans un voyage plein de nostalgie pour certains des grands classiques Warner Bros « , a déclaré le média mexicain Sin Embargo.

Cependant, il y avait aussi de fortes objections au lancement et cela est montré par les notes : IMDB lui a donné 3,6 / 10, Rotten Tomatoes seulement 38% d’approbation et Metacritica a également opté pour 38%. « Qui sait à qui s’adresse ce film à part l’équipe marketing du studio », The Hollywood Reporter a condamné et s’est mis d’accord avec plusieurs spécialistes qui a souligné l’insistance sur les auto-références à Warner Bros.

Pendant ce temps, les fans sur les réseaux sociaux étaient plus louables, même s’ils ont reconnu que ce n’était pas mieux que l’original. « Le nouveau film Space Jam est très amusant, si vous aimez les Looney Tunes et la NBA, vous allez l’adorer, évidemment ce n’est pas mieux que celui de Michael Jordan, mais c’est bien de le voir en compagnie », était le ton des commentaires.

Réactions et mèmes après la première de Space Jam: A new era