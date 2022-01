Alors, combien d’enfants Tristan Thompson a-t-il ?

Un test de paternité a récemment confirmé que Tristan Thompson avait eu un autre fils et les fans (et ses ex-petites amies) ont du mal à suivre.

Le basketteur professionnel s’est fait connaître d’un public plus large après avoir noué une relation avec Khloe Kardashian et joué dans la série de télé-réalité de la famille. En avril 2018, Khloe et Tristan ont accueilli leur fille True, qui est le deuxième enfant de Tristan.