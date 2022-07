Alone Saison 9 Episode 9 Date de sortie, Spoilers, Compte à rebours – Tout ce que vous devez savoir

Seul la date de sortie de l’épisode 9 de la saison 9 a été officiellement confirmée et, à cause de cela, de nombreux fans de cette émission deviennent fous pour cet épisode à venir. Pour savoir ce qui va se passer dans le prochain épisode. Pour connaître toutes les informations possibles, beaucoup d’entre vous recherchent partout sur Internet. Pour cette raison, nous sommes maintenant ici avec un ensemble complet d’informations.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de l’épisode 9 de la saison 9 d’Alone dans diverses régions, le nombre d’épisodes que vous pourrez regarder dans la saison 9 en cours de cette émission, ses spoilers, ses castings, ainsi que d’autres informations liées à ce spectacle. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

Il s’agit d’un jeu télévisé d’aventure américain. Le nom de sa société de production est Leftfield Pictures. Le premier épisode de cette émission est sorti le 18 juin 2015 et après sa sortie, cette émission a gagné en popularité non seulement aux États-Unis mais aussi dans de nombreux autres pays car elle est pleine d’aventures.

L’intrigue de ce spectacle est comme ça Dix personnes essaient de persister aussi longtemps qu’elles le peuvent dans la faune de l’île de Vancouver, n’apportant que ce qui peut tenir dans un sac. Au fur et à mesure que vous commencerez à regarder cette émission, vous deviendrez plus désireux de savoir ce qui va se passer ensuite. Actuellement, tous les fans de cette émission recherchent la date de sortie de Alone Season 9 Episode 9. Alors laissez-nous savoir à ce sujet dans le paragraphe ci-dessous.

Alone Saison 9 Épisode 9 Date de sortie

Ici, nous allons révéler la date de sortie de Alone Saison 9 Episode 9. Le nom de l’épisode 9 est « The Ice Up » et il sortira le 21 juillet 2022. Donc, si vous voulez savoir ce qui va se passer dans cet épisode à venir, attendez simplement la date indiquée. Vous pouvez clairement voir que votre attente pour cet épisode va se terminer très bientôt.

Vous pouvez également lire sur: Date de sortie de la saison 3 de Fingertip Zee5

Où regarder seul ?

La plateforme de streaming originale pour cette émission aux États-Unis est History. Vous pouvez également regarder cette émission en ligne sur diverses plateformes comme Vudu, Amazon Prime Video, iTunes et d’autres services. La disponibilité de cette émission sur ces plateformes dépendra de votre région. Si vous avez manqué l’un de ses épisodes précédents, vous pouvez y accéder ici.

Vous pouvez également lire: Conversations With Friends Saison 2 Date de sortie

Liste des épisodes de la saison 9

Voici la liste des épisodes de la saison 9.

Choc de chute

Conséquences

La loi du pays

Le castor

La terre donne…

La belette

Les oiseaux

À l’instinct, viscéral

La glace

L’emprise de l’hiver

Vous pouvez également lire: ALCHEMY OF SOULS Épisode 9 Date de sortie

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous ayez tous les détails liés à la dernière date de sortie de l’épisode 9 de la saison 9 d’Alone, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming et bien plus encore. Attendez donc la confirmation officielle pour connaître la date de sortie exacte. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 9 de la saison 9 d’Alone, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

Vous pouvez également lire: Date de sortie de l’épisode 4 de la saison 4 de Westworld

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂