« Almost Famous » proposera une bande-son étendue en édition limitée

20 ans se sont écoulés depuis que «Almost Famous» est sorti sur les écrans de cinéma, un film dans lequel le réalisateur Cameron Crowe a répandu son grand amour pour le rock des années 70 à toute une génération dans une histoire vaguement inspirée de ses expériences de correspondant du magazine Rolling Stone un adolescent.

On se souvient non seulement de « Almost Famous » pour ses personnages attachants, mais aussi pour sa sélection musicale encyclopédique qui illustre l’esprit de l’époque dans laquelle il se déroule, de sorte que le 9 juillet, il sortira en vente une compilation super deluxe de 5 CD et 2 LP sur vinyle noir.

Pour la toute première fois, chaque morceau de musique présenté sur la bande de Crowe sera compté dans un seul paquet, qui comprend la musique de Led Zeppelin, The Beach Boys, Joni Mitchell, Cat Stevens, The Who et Fleetwood Mac. En plus de six originaux des chansons du groupe de fiction Stillwater, dont leur chanson « Fever Dog », ainsi que des démos et répétitions du groupe.

Les chansons inédites incluent également la chanson « Tiny Dancer » d’Elton John, qui a été interprétée par le casting du film dans l’une de ses séquences les plus emblématiques, ainsi qu’un remix de The Who’s « Amazing Journey / Sparks ». Qui a été réalisé par Crowe. La bande originale de Nancy Wilson sera également incluse.

Entre chacun des thèmes s’ajouteront quelques-uns des dialogues les plus connus du film, par exemple les mots que Zooey Deschanel partage avec son frère William (protagoniste du film) avant de quitter la maison: «Un jour, tu seras cool »(Un jour, tu seras cool).

La nouvelle édition de la bande originale «Almost Famous» comprendra également une copie d’un numéro spécial du magazine Rolling Stone, qui présente une couverture complète de Stillwater et de leur tournée tout au long de l’histoire du film. Paramount Home Entertainment prépare également la sortie d’une nouvelle édition Blu-Ray 4K Ultra HD.