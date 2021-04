Alma Wahlberg meurt, la mère de Mark et Donnie, star de Wahlbrugers, avait 78 ans

Alma Wahlberg, la mère des acteurs Mark et Donnie Wahlberg, est décédée. Comme quelqu’un qui est souvent apparu dans la série télé-réalité de ses fils Wahlburgers, Alma était devenue un peu une star de la télévision à part entière. Malheureusement, Alma serait décédée à l’âge de 78 ans, et Mark et Donnie ont depuis confirmé la nouvelle avec des messages d’hommage sur les réseaux sociaux.

Mon ange. Repose en paix. pic.twitter.com/m2Xm9AOkSj – Mark Wahlberg (@markwahlberg) 18 avril 2021

« Mon ange. Repose en paix », a déclaré Mark à propos de sa mère sur Twitter, y compris une photo d’Alma.

« Je suis tellement chanceux d’avoir été amené dans ce monde par, élevé par, enseigné et mis sur le chemin de ma vie par une femme aussi incroyable », a ajouté Donnie, partageant une vidéo hommage pour Alma sur Instagram. « La joie de ma mère Alma pour la vie, l’amour et les gens – combinée à la fierté de ses humbles débuts et au refus d’oublier d’où elle vient – m’a sans aucun doute façonné l’homme que je suis. J’ai souvent dit, si vous aimez quelque chose à propos de moi, je l’ai obtenu d’Alma. Je le dis, parce que c’est vrai. Elle était, sans aucun doute, l’être humain le plus aimant que j’aie jamais connu. «

Après avoir partagé plus de souvenirs de sa mère dans la légende, Donnie Wahlberg puis a ajouté: « Il est temps de se reposer paisiblement, maman. Je t’aime, tu me manques, merci et je te célébrerai, aujourd’hui et toujours. Pour toujours – ton bébé Donnie. »

On ne sait pas ce qui a causé la mort d’Alma, mais Mark Wahlberg avait abordé ses problèmes de santé en juillet 2020. À l’époque, l’acteur avait écrit: «Je sais que beaucoup d’entre vous ont demandé comment allait ma mère Alma. Lors de ma visite, elle ne se souvenait pas de grand-chose, et était souvent confuse, mais d’une manière ou d’une autre, elle était toujours Alma. «

«Elle illumine toujours une pièce», a également déclaré Donnie à propos d’Alma à l’époque. « Elle m’a toujours fait sourire. Elle est toujours têtue. Et elle aime toujours son bébé Donnie. Je vous remercie tous, pour vos bons voeux. Envoyant mon amour sincère et mes voeux les plus sincères, à tous ceux qui sont loin de leurs proches. »

Alma est apparu souvent sur Wahlburgers, la série télé-réalité A&E documentant la chaîne de restaurants Wahlburgers de la famille Wahlberg. La série a duré dix saisons entre 2014 et 2019. Selon sa biographie officielle sur le site Web d’A & E pour Wahlburgers, Alma travaillait comme commis de banque et aide-soignante tout en élevant ses enfants dans les rues de Dorchester. Au cours des dernières années, elle a travaillé comme accueil et hôtesse dans les restaurants de ses fils où elle a partagé «son rire contagieux et son sens de l’humour avec tous ceux qui viennent dîner».

Mère de neuf enfants, la matriarche de la famille Wahlberg a eu sept autres enfants en plus de Mark et Donnie: Paul, Robert, Jim, Arthur, Tracey, Michelle et Debbie. Auparavant, le fils d’Alma, Paul, avait également ouvert un restaurant italien à Hingman, MA, et l’avait nommé Alma Nove en l’honneur d’Alma et de ses neuf enfants. Nous offrons nos condoléances à eux et au reste de la famille Wahlberg en cette période douloureuse. Puisse-t-elle reposer en paix. La nouvelle de la mort d’Alma a été brisée par Mark Wahlberg sur Twitter.

Sujets: Avis de décès