« Alma », aura-t-il une saison 2 sur Netflix ?

Réalisé et créé par Sergio G. Sánchez, « Alma » est une série Netflix espagnole qui suit Alma, une étudiante qui, après avoir perdu la mémoire dans un accident anormal qui a tué presque tous ses camarades de classe, tente de découvrir ce qui s’est réellement passé ce jour-là et de retrouver son identité.

Lorsqu’il revient dans une maison pleine de souvenirs qu’il ne se sent pas les siens, il fait des cauchemars terrifiants et des visions étranges causées à la fois par l’amnésie et le traumatisme de l’accident. Mais avec l’aide de ses parents et amis, il va révéler le mystère entourant l’incident.

La fiction co-réalisée par Kike Maíllo met en vedette Mireia Oriol, Álex Villazán, Pol Monen, Claudia Roset, Javier Morgade, Nil Cardoner, María Caballero, Milena Smit et Elena Irureta, entre autres.

Les neuf épisodes de la première saison de « Âme”, qui a été tourné presque entièrement dans la Principauté des Asturies, créé en Netflix seulement le vendredi 19 août 2022, mais les utilisateurs de la plateforme de streaming populaire demandent déjà un deuxième versement.

ALMA, AURAS-TU UNE AUTRE SAISON ?

Jusqu’au moment, Netflix n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la série espagnole, mais apparemment dans le dernier chapitre, l’histoire d’Alma et des mystères qui l’entourent et les survivants du tragique accident n’est pas encore terminée.

A la fin de la première saison de « Âme», Tom rend hommage à ses camarades de classe puis prend une décision quant à son avenir. Alma doit dire au revoir et Martín essaie de passer à autre chose. Cependant, bien que la protagoniste retourne dans son corps, ils ne sont pas en sécurité.

Les ombres ne sont pas encore parties et une confusion dans la lecture du livre des prophéties leur permet de saisir des objets essentiels pour ramener Therion et coincer Martin pour commencer le rituel. Que va-t-il se passer ensuite?

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de Netflix, qui prend généralement quelques semaines pour évaluer la réaction du public et en fonction de cela, renouveler ou annuler une série.

Oui Netflix confirme une deuxième saison de « Âme« Très probablement, les nouveaux épisodes seront diffusés en 2023, bien que tout dépendra du début du tournage du nouvel épisode.