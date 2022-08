Alma aura-t-il une saison 2 sur Netflix ?

Netflix

Alma est la série espagnole Netflix qui attire le plus l’attention aujourd’hui et ici nous vous dirons tout sur la production. Y a-t-il une deuxième saison ?

©NetflixAlma aura-t-il une saison 2 sur Netflix ?

Tout comme en Amérique latine, le Mexique est le pays qui a le plus collaboré avec le service de streaming Netflixen Europe ont renforcé leurs liens à travers le contenu de l’Espagne, après la grande histoire de Le vol d’argent Oui Élite. Actuellement, Âme C’est le titre espagnol le plus populaire, car il fait partie des séries les plus regardées au monde. Face à ce succès imminent, y aura-t-il une deuxième saison?

Sa prémisse est centrée sur Alma, qui se réveille dans un hôpital sans se souvenir d’un accident de bus qui a tué presque tous ses camarades de classe, mais son passé non plus. Sa maison est pleine de souvenirs qui ne sont pas les siens, et l’amnésie et le traumatisme lui font vivre des terreurs nocturnes et des visions qu’elle ne peut pas démêler. Avec l’aide de ses parents et amis, qui lui sont inconnus, elle va tenter de percer le mystère entourant l’accident tout en luttant pour retrouver sa vie et son identité.

Ce thriller surnaturel de 9 épisodes est créé, scénarisé et réalisé par Sergio G. Sanchez, accompagné à la direction par Kike Maíllo. Il a fait sa grande arrivée sur la plateforme le vendredi 19 août, et à partir de là, il s’est imposé comme l’un des titres les plus choisis par les abonnés, qui ont apprécié la participation de Mireia Oriol, Álex Villazán, Pol Monen, Claudia Roset, Javier Morgade, Nil Cardoner et María Caballeroentre autres.

A la fin du premier volet, les cinq ombres ont envahi les corps de Bruno, Nico, Roque, sa soeur et un autre camarade de lycée. Apparemment, ils ont réussi à invoquer Therieum, une sorte de démon mythologique qui veut se réincarner en Martin. Avant cette fin, il y a une possibilité claire de poursuite du combat du groupe contre Alma, qui culmine en remplaçant Aurora dans le guide des âmes errantes.

+Alma aura-t-il la saison 2 sur Netflix ?

son protagoniste, Mireia Oriola déclaré à l’époque qu’il aimerait qu’il y ait jusqu’à 4 saisons d’Alma, mais la réalité est que Netflix n’a pas émis d’avis sur un second volet. Si c’est le cas, le retour de l’actrice est attendu, ainsi que le reste des protagonistes, à l’exception de Claudia Roset et de son rôle Reva.

